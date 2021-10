Producătorul şi furnizorul de gaze naturale Romgaz (SNG), cea mai valoroasă companie de stat de la bursa de la Bucureşti, a anunţat marţi seară, după închiderea şedinţei de tranzacţionare, că a finalizat negocierile cu americanii de la Exxon pentru preluarea participaţiei de 50% din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră. Astfel Romgaz devine partener cu OMV Petrom în cel mai mare proiect energetic offshore local. Valoarea tranzacţiei încă nu este publică.

“Romgaz şi ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au finalizat negocierile exclusive şi au ajuns la un acord cu privire la termenii şi condiţiile aferente achiziţiei tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, ce deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă, precum şi cu privire la transferul operatoriei proiectului către OMV Petrom SA începând cu data finalizării tranzacţiei”, se arată în raportul la bursă care poate fi citit aici.

Romgaz menţionează că acordul se va concretiza, dupa avizarea de către Consiliul de Administraţie şi aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a Romgaz în semnarea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni.

“Condiţionat de obţinerea acestor aprobări precum şi de îndeplinirea condiţiilor suspensive prevăzute de contractul de vânzare-cumpărare acţiuni, se estimează că tranzacţia va fi finalizată în primul trimestru din 2022”.

Romgaz, la care statul român prin Ministerul Energiei are 70%, are o capitalizare de 14,5 miliarde de lei. De la începutul anului 2021 acţiunile au plus 34% pe o bursă în creştere cu circa 30%.