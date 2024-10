Bruxelles aprobă ajutorul de 400 milioane euro pentru fermierii români afectaţi de secetă

„Veste bună pentru fermierii ale căror culturi au fost afectate de seceta pedologică! Astăzi am primit aprobarea de la Comisia Europeană pentru schema de ajutor de stat sub formă de grant către producătorii agricoli pentru culturile afectate de seceta pedologică, în valoare totală de 2 miliarde de lei. Aşa cum am promis, ne respectăm angajamentul pe care ni l-am asumat faţă de fermieri. Acordăm despăgubirile în acelaşi an în care s-au produs calamităţile, pentru a ajuta agricultorii să-şi pregătească viitorul an agricol”, a declarat ministrul Florin Barbu.

MADR încurajează fermierii care au procese-verbale de constatare a pagubelor produse de secetă să depună cererile până la data de 29 octombrie 2024 la direcţiile agricole judeţene.

Schema este deschisă producătorilor agricoli din 39 de culturi selectate (grâu, triticale, secară, orz, ovăz, rapiţă, mazăre, floarea soarelui şi porumb) care au fost direct afectate de seceta severă. Pentru a beneficia de ajutor, producătorii agricoli trebuie să fi pierdut mai mult de 30% din recoltele din toamna 2023 – vara 2024 ca urmare a secetei.

Ajutorul va lua forma subvenţiilor directe.

Valoarea maximă a ajutorului este de 200 € (1.000 lei) pe hectar pentru o pierdere de 100%, care nu depăşeşte 30% din costurile eligibile. Schema se va desfăşura până la 31 decembrie 2024.