BSDA 2024. Marile companii de apărare ale lumii şi-au prezentat produsele în faţa autorităţilor româneşti. Industria de apărare, sub presiunea capacităţii de producţie

Avionul F-35 de la LM, vedeta expoziţiei

Printre produsele care şi-au făcut marcate prezenţa la Bucureşti s-a numărat şi un avion F-35A produs de compania americană Lockheed Martin. Deşi, iniţial, era plănuită prezenţa unui simulator de F-35 şi a unui model expoziţional, ambele la standul LM, avionul de ultimă generaţie a fost adus în România de Forţele Aeriene ale SUA.

Marea atracţie pentru vizitatori a fost chiar acest avion, care putea fi văzut de la distanţă, având bordul acoperit de militarii americani pentru a nu putea fi fotografiat. Macheta avionului, însă, putea fi vizitată îndeaproape, însă şi aceasta avea anumite elemente ale bordului scoase, din cauza „sensibilităţii” prezentării acestora. Însă nu doar avionul a fost vedeta expoziţiei, ci şi instructorul adus de LM, Monessa Balzhiser, nume de cod „Sirena”. Aceasta are o experienţă de 13 ani pe avioanele F-16, experienţă dobândită în cadrul Forţelor Aeriene ale SUA, şi este, în prezent, trainer pe avioanele F-35 la Baza din Texas.

„Sirena” a vorbit pentru MAS despre tranziţia de la avioanele F-16 la F-35, un pas pe care îl vor face şi piloţii români, odată ce MApN va semna contractul cu SUA pentru achiziţia primelor 32 de avioane F-35A de la LM.

„Pentru mine, având în vedere experienţa pe care am avut-o pe F-16, a durat doar 7 săptămâni: cinci săptămâni în academie, unde am aflat lucruri despre fiecare componentă a avionului, apoi încă două săptămâni petrecute pe simulator, unde am făcut instrucţie şi am învăţat procedurile urgenţă. Odată ce primeşti acordul pentru acestea, ai şi primul zbor şi, aşa cum am menţionat, F-35 este pilotat doar de o persoană, deci, primul zbor îl faci singur. Odată ce instructorul te verifică, te vede în simulator şi se asigură că ştii tehnicile de care ai nevoie pentru a decola şi a ateriza, poţi să ai primul zbor. Eu am fost calificată pentru a zbura pe F-35 după trei zboruri”, a spus aceasta.

„A fost emoţionant”, ne-a spus aceasta despre primul zbor, singură, în F-35.

„Am trecut de la entuziasm, la emoţie, la recapitularea tehnicilor. A fost un zbor interesant, cu siguranţă”, a mai adăugat „Sirena”.

Şi pentru piloţii români va fi, poate, un zbor interesant, care ar putea avea loc în următorii ani, în funcţie de momentul semnării contractului. Ce este clar, însă, este că vor avea nevoie de o instrucţie mai lungă decât pilotul american prezent la BSDA, având în vedere că experienţa lor pe F-16 nu este una atât de mare precum a acesteia.

Programul MLI, miza a patru companii mari prezente la BSDA

Alte echipamente militare care au atras atenţia la BSDA au fost ale companiilor General Land Dynamics (ASCOD), Hanwha Aerospace (Redback) şi Rheinmetall (Lynx Kf41), care au prezentat vehiculele pe care le propun României pentru programul de înzestrare a armatei cu vehicule de luptă a infanteriei. Deşi la expoziţie a fost prezentă şi compania BAE Systems, care şi ea se va înscrie în licitaţie, odată ce va fi lansată, cu vehiculele AMPV şi CV90, aceasta nu a adus maşinile la Bucureşti.

Pentru a sublinia cooperarea deja existentă cu industria românească de apărare, două dintre aceste companii au prezentat şi platformele deja vândute sau „aproape” vândute României: Piranha 5, de la General Land Dynamics, şi macheta obuzierului autopropulsat K9 Tunet, de la Hanwha Aerospace. Mai multe, însă, despre aceste companii şi despre ce au transmis reprezentanţii acestora cu privire la programul pentru MLI, găsiţi într-un articol dedicat, aici

Prezenţă semnificativă a coreenilor la BSDA 2024. K2 Black Panther pentru România?

Chiar lângă stand-ul companiei Hanwha Aerospace s-a aflat compania Hyundai Rotem, cu un stand impresionant şi cu un tanc pe măsură. Este vorba despre tancul K2 Black Panther, iar alegerea prezentării acestui produs la Bucureşti nu este una întâmplătoare.