Bursă. Acţionarii Romgaz, chemaţi să voteze delistarea GDR-urilor de la Londra

Consiliul de Administraţie al producătorului şi furnizorului de gaze naturale Romgaz (simbol bursier SNG) a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pe 11 septembrie, dată la care aceştia vor vota, printre altele, delistarea GDR-urilor emise de The Bank of New York Mellon, potrivit ZF.