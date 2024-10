Bursa de la Bucureşti a scăzut în fiecare şedinţă din această săptămână

Dinamica indicelui a fost determinată în principal de scăderea unor acţiuni ca Transelectrica (-1,3%), BRD şi Aquila Part Prod Com (minus 0,7%) şi TeraPlast (minus 0,6%). La polul opus, doar trei acţiuni au fost pe plus – One United Properties (0,8%), Nuclearelectrica (0,2%) şi Fondul Proprietatea (0,1%), iar patru au rămas la aceleaşi preţuri.

Lichiditatea a continuat să fie la cote reduse, 28,1 mil. lei, sub media zilnică de tranzacţionare de 147 mil. lei. Cele mai tranzacţionate acţiuni au fost Banca Transilvania (10,1 mil. lei), Sphera Franchise Group (1,3 mil. lei) şi Fondul Proprietatea (1,3 mil. lei).