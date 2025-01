Bursa de Valori de la Bucureşti, pe creştere în prima şedinţă: indicele BET se apreciază cu 1,4%

“Probabil este optimismul începutului de an, de regulă în primele zile de an se înregistrează creşteri. Restul pieţelor europene au mers pe direcţia pieţelor americane, care după ce au deschis cu creşteri puternice ieri, au inversat trendul pe parcursul zilei şi au închis pe scădere. Sunt multe necunoscute din punct de vedere macroeconomic şi geopolitic, astfel că acest an va fi caracterizat printr-o volatilitate ridicată”, spune Antonio Oroian, broker al Goldring.

La ora 13:30 indicele principal BET afişează o valoare de 16.960 de puncte, potrivit datelor bvb.ro. Evoluţia de astăzi a indicelui este susţinută de acţiunile Băncii Transilvania (1,5% pe tranzacţii de 2,2 mil. lei), OMV Petrom (1,9% pe 1 mil. lei) şi Hidroelectrica (1,4% pe aproape 900.000 de lei).

Banca de la Cluj este cea mai tranzacţionată acţiune până acum. Activitate este şi pe segmentul de obligaţiuni acolo unde rulajul este de 3,6 mil. lei, fiind tranzacţionate în special titlurile de stat Fidelis.

Potrivit datelor bvb.ro, din cele 20 de acţiuni ale indicelui, doar patru sunt la ora redactării acestei ştiri pe minus – dar scăderi minore, de până la 0,3% pentru TeraPlast, FP, Purcari şi Nuclearelectrica. Restul au creşteri de până la până la 3,6% pentru Transelectrica, 2% pentru Antibiotice, BRD, Petrom, Romgaz, Electrica. Bursa a avut în 2024 un randament de aproape 9% şi de 16% cu tot cu dividende.

