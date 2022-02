Bursele de mărfuri s-au mai temperat: preţurile grâului, porumbului şi al rapiţei au scăzut

Astfel, grâul este 306 euro/tonă, în scădere cu 10% faţă de ieri, porumbul este 270 euro/tonă, în scădere cu 10%, şi rapiţa este 740 euro/tonă, în scădere cu 23%.

Înainte de atacul Ucrainei de către Rusia, preţul grâului a fost de 294 euro/tonă (23 februarie) pe bursa EuroNext.

Ieri, preţurile au explodat şi bursa s-a închis cu grâul la un preţ de 316,5 euro/tonă, plus 29,5% (a atins un maxim de 344 euro/tonă), cu porumbul la un preţ de 280 euro/tonă, plus 12,5% (maximul atins a fost 304 euro/tonă) şi cu rapiţa la un preţ de 763 euro/tonă, plus 23,5% (maxim - 835 euro/tonă).

Analiştii susţin că piaţa grâului şi cea a porumbului vor fi marcate fundamental de invazia rusească a Ucrainei, mai ales că cele două ţări sunt jucători foarte importanţi în bazinul Marii Negre, motiv pentru care şi bursele au acţionat atât de rapid şi activ.