Ce dobânzi poţi obţine dacă împrumuţi statul / O nouă emisiune de titluri de stat Fidelis din 18 septembrie

Din 18 septembrie şi până pe 3 octom­brie, Ministerul Finanţelor Publice va derula o nouă rundă de finanţare prin titluri de stat Fidelis prin care investitorii persoane fizice împrumută statul român, scrie Ziarul Financiar.

Astfel, în ediţia de toamnă a Fidelis, cu numărul 13, statul român iese cu cinci tranşe de subscriere: trei în lei şi două în euro.

Cele în lei sunt structurate astfel: dobândă de 6,25% pe an pentru titlurile de stat scadente în octombrie 2024, 7,1% pe an pentru cele sca­dente în octombrie 2026, 7,25% pe an cu scadenţa în 2024, cea din urmă fiind valabilă doar pentru donatorii de sânge.

Pentru euro statul plăteşte dobânzi de 5,3% pe an pentru titlurile de stat scadente în octombrie 2028 şi 3,9% pentru cele din octombrie 2024, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial.