Ce se întâmplă cu filiala Digi din Spania. Anunțul companiei

În raportul la T3, compania a anunţat că „explorează în prezent o ofertă publică iniţială („Oferta Publică Iniţială”) pentru un pachet minoritar de acţiuni al DIGI Spain. O astfel de ofertă publică iniţială poate implica acţiuni existente şi nou emise pentru a sprijini planurile de cheltuieli de capital ale DIGI Spain. Este anticipat ca acţiunile DIGI Spain să fie listate pe bursele de valori din Spania. DIGI Spain a numit consilieri în acest scop.

Decizia Grupului de a continua cu orice astfel de tranzacţie, precum şi privind termenii şi calendarul acesteia, vor depinde de condiţiile pieţei şi de alte consideraţii relevante. Grupul nu are în prezent în vedere nicio tranzacţie care ar duce la pierderea controlului asupra oricăreia dintre filialele sale principale, inclusiv DIGI Spain, şi rămâne concentrat pe iniţiative care vor spori crearea de valoare pe termen lung în cadrul Grupului”.

În Spania, Digi oferă servicii de IPTV, internet fix şi date şi telefonie fixă prin reţeaua proprie FTTH şi prin acorduri de acces indirect cu reţeaua SOTA şi reţeaua fixă Telefónica, precum şi servicii mobile ca MVNO şi, din ianuarie 2025, ca MNO prin acorduri de roaming naţional şi partajare RAN şi spectru cu Telefónica.

Veniturile din Spania pentru T3 2025 au fost de 235,9 milioane EUR, în creştere cu 16,4% faţă de 202,7 milioane EUR în T3 2024, susţinute de extinderea reţelei şi de creşterea numărului de RGU. Serviciile mobile au ajuns la 6,931 milioane RGU (Ă24,9%), internetul fix şi date la 2,431 milioane RGU (Ă34,4%), iar telefonia fixă la 768.000 RGU (Ă32%). Serviciile de Pay-TV, lansate în anumite zone în decembrie 2024, au ajuns la 133.000 RGU.

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 15% la 174,4 milioane EUR, în linie cu expansiunea activităţii şi a RGU-urilor mobile. Evoluţia pozitivă a indicatorilor de utilizare reflectă succesul strategiei Digi de creştere a serviciilor convergente şi de extindere a prezenţei pe piaţa spaniolă. ARPU pentru serviciile mobile a scăzut uşor de la 8,7 la 7,8 EUR/lună, în timp ce pentru serviciile fixe a rămas constant la 4,5 EUR/lună, semnalând stabilitatea veniturilor per client în contextul extinderii rapide a bazei de utilizatori.