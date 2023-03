Cel mai mare combinat siderurgic din România a repornit un furnal. Suma folosită pentru reparaţii

Programul a fost lansat în luna decembrie, anul trecut, şi s-a încheiat în martie. Decizia privind repornirea furnalului a fost luată în urma semnalelor de redresare a pieţei oţelului la nivel european, susţinute de îmbunătăţirea costurilor de producţie şi a preţurilor, au explicat reprezentanţii unităţii.

„Dorim să vă confirmăm că săptămâna trecută am repornit Furnalul nr. 5 şi operaţiunile de aglomerare - în urma unui program complex de mentenanţă şi îmbunătăţiri, luând în considerare semnalele de redresare a pieţei. Pe parcursul acestui program, am menţinut întreaga echipă şi am continuat să facem investiţii pe platforma siderurgică şi în calitatea produselor noastre pentru a creşte profitabilitatea companiei”, au anunţat luni reprezentanţii companiei LIBERTY.

Lucrările de mentenanţă şi îmbunătăţiri de la Furnalul nr. 5 au inclus înlocuirea plăcilor de uzură şi a două dintre reductoarele de la aparatul de încărcare, deblocarea zonelor de evacuare şi de epurare a gazelor, curăţarea cuvei furnalului şi a platformelor superioare şi modernizare macaralelor de la depozitul de fier al Oţelăriei.

Reprezentanţii companiei mai anunţă că LIBERTY Galaţi se va concentra pe strategia de creştere a flexibilităţii producţiei, de extindere a portofoliului de produse şi de accelerare a planurilor de transformare GREENSTEEL.