Cel mai mare retailer online din România va subvenţiona o parte din preţul măştilor medicale

„În ultimele zile, pe fondul discuţiilor referitoare la riscul crescut de infecţie cu Covid-19 (Coronavirus) în rândul populaţiei, stocurile de măşti medicale la preţurile obişnuite s-au epuizat. În aceste condiţii, am văzut cu toţii o creştere foarte mare a preţurilor la aceste produse care erau vândute de selleri prin platforma marketplace şi am identificat câteva soluţii care să rezolve situaţia actuală, în beneficiul clienţilor. Dată fiind amploarea fără precedent a cererii pentru astfel de produse am identificat stocuri în România şi am cumpărat tot ce se putea găsi în ţară, de la distribuitorii existenţi. Astfel, am achiziţionat măşti şi la preţul de 7 lei/bucata, însemnând 350 de lei setul de 50 de bucăţi, şi am decis să suportăm diferenţa de preţ în toată această perioadă astfel încât clienţii să le poată cumpăra la 3 lei bucata”, arrată comunicatul.

Compania spune că a identificat stocuri şi în alte ţări, precum Turcia, Macedonia şi Ucraina, pe care le aşteaptă în zilele următoare în depozite.

„Chiar dacă în magazinele online mari din Vestul Europei preţul pentru o mască a ajuns la 5 lei, iar în farmacii între 3-5 lei sau stocurile sunt epuizate, eMAG va subvenţiona costul pe perioada crizei de măşti medicale”, precizează comunicatul.

Companie românească fondată în 2001, eMAG este prezentă în Bulgaria, Ungaria şi Polonia.

