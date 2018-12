Cele mai bune investiţii care puteau fi făcute în 2018. Ce câştiguri au adus 10.000 de dolari plasaţi în diverse active

Deşi nu a fost cel mai rău an, din punct de vedere al valorii pierderilor, anul 2018 a fost teribil pentru investitori pentru că din cele opt clase importante de active urmărite de Bloomberg, doar două obţin profituri pozitive în acest an.

Titlurile de trezorerie se află în fruntea listei, în timp ce acţiunile de pe bursele emergente sunt cele mai puţin performante.

Tensiunile comerciale dintre SUA şi China, incertitudinile legate de Brexit, deficitul bugetar al Italiei şi o inversare a randamentelor pe măsură ce Rezerva Federală a crescut dobânda au afectat pieţele. Marile companii din tehnologie în Statele Unite şi China s-au prăbuşit, mărfurile au căzut, antrenate de petrol, pieţele emergente s-au luptat cu dolarul puternic, şi, nu în ultimul rând, bula criptomonedelor au contribuit la creşterea sentimentelor negative.

Ce câştiguri ar fi adus o potenţială investiţie de 10.000 de dolari în diverse active?

În tehnologie, grupul de companii FAANG - Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc, Netflix Inc. şi Google Alphabet Inc. - au fost printre principalele motoare ale creşterii burselor americane. Dar aceleaşi companii au fost cele ce au suferit căderi importante în vară, pe fondul tensiunilor economice combinate cu sporirea măsurilor de reglementare ale domeniului. O investiţie de 10.000 de dolari în FAANG aduce 270 de dolari la finele anului.

Aurul a avut un sezon mixt, luptându-se cu paladiul pentru poziţia de cel mai scump metal. O investiţie de 10.000 de dolari aduce o pierdere de 450 de dolari.

Criptomonedele au pornit anul bine şi l-au sfârşit rău. La sfârşitul anului 2017 un bitcoin se apropia de 20.000 de dolari, apoi un şir de veşti proaste au şters 700 de miliarde de dolari din valoarea totală a pieţei. O investiţie de 10.000 de dolari ar valoara acum sub 2.500 de dolari.

Acţiunile producătorilor de marijuana au înregistrat scăderi în al treilea trimestru, în condiţiile în care California şi Canada au legalizat vânzările pentru uz recreaţional. Totuşi, cuvântul de ordine al pieţei este volatilitatea, creşteri de 32% devenind fum din octombrie. 10.000 de dolari la începutul anului ânseamnă acum sub 8.000 de dolari.

Pieţele bursiere au avut un an slab aproape peste tot în lume, cu o excepţie notabilă: Indicele Bursei de Valori din Jamaica este al doilea cel mai bun performer din lume, înregistrând o rentabilitate de circa 28% pe an. Un pachet de bănci, asigurători, producători de carne de pui şi companii de pescari a crescut, în timp ce guvernul a redus dobânzile iar din China au venit investiţii de miliarde de dolari. Acţiunile jamaicane au crescut cu 330% de la sfârşitul anului 2013, iar o investiţie de 10.000 de dolari la începutul anului ar valora acum 13.000 de dolar.

