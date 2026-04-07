Centrele de date ar putea fi interzise într-un stat american. Prețul la electricitate a crescut cu 60% în cinci ani

Statul american Maine se pregătește să interzică noile centre de date, potrivit Futurism. Concepute pentru a alimenta modele de inteligență artificială, care necesită resurse imense, centrele de date s-au transformat într-un punct major de dispută în Maine și în alte zone.

Facilitățile extinse au devenit extrem de nepopulare, în special în zonele rurale, unde provoacă pene de curent și creșterea prețului la electricitate. De asemenea, experții avertizează cu privire la efectele centrelor asupra mediului.

O inițiativă legislativă din Maine propune interzicerea construcției de noi centre de date care consumă cel puțin 20 de megawați, suficient pentru a alimenta aproximativ 15.000 de locuințe, până în noiembrie 2027. Măsura ar putea fi prelungită în funcție de rezultatele evaluărilor de mediu și ale rețelei electrice.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Reprezentanților din Maine luna trecută și acum se așteaptă aprobarea în Senat. Dacă nu apar surprize, Maine va deveni primul stat american care interzice noile centre de date. Măsura este susținută atât de republicani, cât și de democrați.

Conform Heatmap News, Maine a înregistrat o creștere a prețurilor la electricitate de aproape 60% între 2021 și 2026. Centrele de date majore vor pune o presiune suplimentară asupra rețelei și ar putea agrava problema, au avertizat experții.

Proiectul de lege din Maine este urmărit cu atenție de alte zece state americane care vor să adopte politici similare.