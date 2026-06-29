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CFR Călători: Încă 42 de vagoane modernizate au intrat în circulație

CFR Călători anunță finalizarea proiectului de modernizare a încă 42 de vagoane, prin PNRR. În cadrul programului, alte 58 de vagoane modernizate au fost introduse anterior în circulație.
CFR Călători: Încă 42 de vagoane modernizate au intrat în circulație
Foto: CFR Călători
Cosmin Pirv
29 iun. 2026, 12:43, Economic
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CFR Călători anunță că a fost finalizat contractul cu Electroputere Pașcani care a vizat modernizarea a 42 de vagoane de călători. Este vorba de 20 de vagoane de clasa a II-a dotate cu facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, inclusiv spații pentru transportul bicicletelor și echipamentelor sportive, și de 22 de vagoane de clasa a II-a destinate traficului feroviar de călători, precum și asigurarea serviciilor de mentenanță aferente.

Compania anunță că cele 42 de vagoane recepționate și introduse în circulație contribuie la îmbunătățirea condițiilor de călătorie și la creșterea calității serviciilor de transport feroviar oferite pasagerilor.

Vagoanele modernizate sunt dotate cu instalații de climatizare, sisteme de informare a pasagerilor, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice, conexiune Wi-Fi, sisteme de supraveghere video și toalete ecologice, oferind condiții mai bune de confort, siguranță și accesibilitate pe întreaga durată a călătoriei.

Valoarea cumulată a contractelor este de 41,8 milioane de euro pentru modernizare și de 25,2 milioane de euro pentru mentenanță.

Contractele fac parte din programului de investiții finanțat prin PNRR.

În cadrul aceluiași program de investiții finanțat prin PNRR, CFR Călători a mai pus în circulație
23 de vagoane de clasa I și 2 vagoane bar-bistro, modernizate la Remarul Cluj-Napoca, și 24 de vagoane de clasa a II-a, un vagon cușetă și 10 vagoane de clasa I, modernizate la Atelierele CFR Grivița.

În total, programul vizează modernizarea a 139 de vagoane de călători.

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