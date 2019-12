Cîţu: Consensul este acela că nu mai putem avea pensii speciale. Nu mai putem avea două Românii

Florin Cîţu, ministrul Finanţelor, a declarat marţi seară, că Guvernul a ajuns la un consens în ceea ce priveşte pensiile speciale, întrucât nu mai pot exista două Românii, iar PNL îşi doreşte un sistem de pensii bazat pe contributivitate.

“Sunt mai multe proiecte în Parlament. Şi eu am un proiect care vizează tot ce înseamnă eliminarea pensiilor speciale, care nu include aparatul militar sau pe cei care au primit decizia Curţii Constituţionale. Sunt mai multe proiecte, cum sunt cele despre impozitare. Vom vedea ce iese din Parlamentul României, până atunci nu ştim care este varianta. Este clar că există un conses, în sfârşit, în clasa politică de a face ceva cu acest sistem de pensii speciale. Preferinţa noastră este să transferăm tot sistemul de pensii către unul bazat pe contributivitate (...) Consensul este acela că nu mai putem avea pensii speciale, nu mai putem avea două Românii şi acest lucru se întâmplă datorită nouă, pentru că am ţinut acest subiect pe agenda zilei în ultimii trei ani de zile şi am tot spus că acest sistem, prin care avem două categorii, oameni care sunt speciali şi alţii care primesc pensii bazate pe contributivitate trebuie să se sfârşească”, a spus Cîţu, la Digi 24.

Potrivit ministrului, sensul unei noi legi a pensiilor este acela de a elimina inechităţile din sistemul de pensii.

“Premierul a anunţat deja că se doreşte o nouă lege a pensiilor, vom vedea cum va arăta acea variantă. Prefer un sistem bazat pe contributivitate pentru toată lumea, care să arate clar că atât cât ai contribuit la sistemul de pensii, atât vei primi. Să fie o legătură directă între cele două. Sensul unei noi legi a pensiilor este acela de a elimina inechităţile din sistemul de pensii. Va trebui să se facă prin Parlament”, a completat el.

Întrebat în legătură cu declaraţia făcută de premierul Ludovic Orban, conform căreia ar trebui să existe posibilitatea unor categorii profesionale de a opta pentru vârsta de pensionare şi nu să se întâmple ca până acum cu aprobarea şefilor, Florin Cîţu a precizat că acest subiect nu a fost discutat în şedinţa de Guvern.

“Nu există această intenţie, nu s-a discutat în şedinţa de Guvern sau în altă parte. Deocadata nu se discută despre acest proiect. Singurul proiect care vizează pensiile este cel prin care se încearcă să nu mai există cumult de pensii şi salarii în sistemul public. A fost o propunere pe care am făcut-o în acel set de măsuri pentru a reduce presiunea asupra bugetului pentru anul 2020. Propunerea textul de lege trebuie să vină de la Ministerul Muncii şi o aşteptăm cât mai curând”, a explicat acesta.

