Cîţu solicită ca BNR să reducă dobânzile „cât mai repede”

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, sugerează BNR să reducă dobânzile şi cere ca „decizia să fie luată cât mai repede dacă există intenţie".

Ministrul Finanţelor a sugerat joi Băncii Naţionale să reducă dobânzile.

Florin Cîţu a spus că dacă vrem dobânzi mai mici trebuie să avem deficite mai mici şi a făcut referire la inflaţie şi la deficite care sunt aşteptate să se reducă ca motive pentru reducerea dobânzilor.

„Dobânzile sunt strâns legate de evoluţia deficitului. Cu toţii vrem dobânzi mai mici, dar ca să avem dobânzi mai mici trebuie să avem deficite mai mici. Şi ne vom face partea noastră în reducerea deficitului bugetar. Deja am văzut că inflaţia are o tendinţă de a se reduce în următoarea perioadă. Deficitul va rămâne 3,6% şi poate chiar mai bine pentru acest an. De aceea, dacă este vreo intenţie la Banca Naţională de reducere a dobânzilor, poate să fie luată cât mai devreme pentru că noi ne vom ţine de această reducere a deficitului în acest an", a spus joi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, la o conferinţă organizată de Banca Europeană de Investiţii (BEI).

Apelul ministrului Finanţelor pentru reducerea dobânzilor vine în condiţiile în care economia este aşteptată de economişti să decelereze în acest an, sub ţinta de creştere prevăzută în buget de 4%.

