Clubul de fotbal Dinamo s-a listat pe SeedBlink. Mircea Ghiţă, country manager al SeedBlink: Ne concentrăm în continuare pe zona tech, dar suntem deschişi şi la alte oportunităţi

„Ideea de listare pentru strângerea unei finanţări am avut-o în urmă cu câţiva ani, dar atunci nu s-a putut implementa. Acum am luat această decizie după ce am pus lucrurile pe foaie, ne-am uitat în jur, am văzut şi alte exemple de acest gen – astfel de listări se întâmplă pe pieţe externe, în alte ţări – şi am luat iniţiativă”, a spus Ovidiu Burcă, antrenor FC Dinamo 1948.

Apelarea la puterea financiară a fanilor şi investitorilor prin intermediul unei platforme de crowdfunding – SeedBlink – este o premieră pentru fotbalul românesc. De altfel, lansarea neoficială a rundei de crowdfunding a avut loc iniţial printr-un mail transmis de Andrei Nicolescu, cofondator şi membru în Consiliul de Administraţie al Red&White, către suporterii aflaţi în baza de date a clubului. Astfel, în urma acestor e-mailuri, în perioada 16-20 iunie, Red&White a reuşit să strângă peste 40.000 euro.

„În urma acelei acţiuni s-au înregistrat peste 500 de conturi deschise pe SeedBlink şi s-au strâns 45.000 euro”, a răspuns Mircea Ghiţă, country manager al SeedBlink.

El a explicat că echipa SeedBlink este în continuare concentrată pe start-up-uri de tehnologie.

„Noi am construit o infrastructură de a sindicaliza investitori, expertiza şi focusul nostru fiind până acum în zona de tehnologie. În ultima perioadă am realizat că această infrastructură pe care am dezvoltat-o poate fi utilizată şi de companii care sunt în afara acestei sfere de tehnologie. Acolo unde vedem un business case adevărat şi o echipă în care credem suntem deschişi. Ne concentrăm în continuare pe zona tech, dar suntem deschişi şi la alte oportunităţi”, a spus pentru ZF Mircea Ghiţă.

Eugen Voicu, preşedinte al Consiliului de Administraţie Red & White Management SA, acţionar majoritar al clubului Dinamo 1948, a spus în cadrul conferinţei că un alt obiectiv este atingerea unui număr de 10 acţionari în cadrul Red&White.

„Vrem să atragem mai mulţi acţionari care să fie din mediul românesc cu care să creştem şi să ducem mai departe acest club. Vrem să ajungem la 10 acţionari, iar în prezent suntem jumătate din cât avem nevoie. Până acum ne-am îndeplinit obiectivele, cu paşi mici, dar am reuşit. Şi suntem convinşi că o să reuşim în continuare”, a spus Eugen Voicu.