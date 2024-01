Comenzile marilor fabrici germane scad pentru a şasea lună consecutiv

Producţia a scăzut cu 0,7% faţă de octombrie, condusă de bunurile de capital şi de bunurile intermediare, a anunţat marţi biroul de statistică. Aceasta este a şasea scădere consecutivă, sfidând predicţiile economiştilor centralizate într-un sondaj Bloomberg, care au ilustrat o creştere de 0,3%.

Este foarte posibil ca Germania să fi încheiat anul 2023 în recesiune, întrucât analiştii estimează că datele vor dezvălui o a doua contracţie consecutivă a producţiei în trimestrul al patrulea. Producătorii - coloana vertebrală a economiei germane - duc lupte aprige din cauza energiei costisitoare, a ratelor globale mai mari ale dobânzilor şi a încetinirii activităţii în China.

Cifrele au fost publicate la o zi după ce, de asemenea, datele privind comenzile din fabrici au ilustrat un nivel sub aşteptările analiştilor. În plus, în condiţiile în care guvernul este încorsetat în chestiunea accelerării investiţiilor, iar grevele liniilor ferate sunt gata să pornească în această săptămână, puţini economişti anticipează o creştere semnificativă în acest an.

Încercarea operatorului feroviar german Deutsche Bahn AG de a opri grevele - care vor avea loc de miercuri până vineri - prin intermediul unui ordin judecătoresc a fost respinsă luni de tribunalul muncii din Frankfurt.

Într-o intervenţie la Bloomberg TV după publicarea datelor de marţi, Holger Schmieding, economist-şef la Berenberg, a declarat că Germania se confruntă cu probleme ciclice, mai degrabă decât structurale, şi că va comporta o revitalizare pe măsură ce sectorul manufacturier va reveni la o „creştere semnificativă" în a doua jumătate a anului 2024.