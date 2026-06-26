Comisia Europeană dă undă verde unui sprijin de un miliard de euro pentru Banca de Investiții și Dezvoltare din România

Comisia Europeană a aprobat măsurile de sprijin notificate de România pentru Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), instituția financiară creată pentru a facilita accesul la finanțare al companiilor și al proiectelor strategice.

Decizia permite majorarea capitalului băncii cu un miliard de euro, precum și extinderea mandatului acesteia către noi domenii considerate strategice pentru economie.

Totodată, Comisia a aprobat prelungirea cu trei ani a garanției de stat acordate BID.

Capital majorat și garanție de stat până în 2032

Potrivit Executivului european, România va majora capitalul băncii cu un miliard de euro. Din această sumă, 100 de milioane de euro provin dintr-un împrumut acordat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

În același timp, garanția de stat care urma să expire în 2028 va fi prelungită până la 31 decembrie 2032.

Comisia consideră că aceste măsuri vor consolida capacitatea BID de a atrage finanțare și de a susține investițiile în sectoare unde accesul la credite rămâne limitat.

Sprijin pentru IMM-uri, infrastructură și sectoare strategice

Banca de Investiții și Dezvoltare acordă împrumuturi, garanții și finanțări prin capital pentru proiecte de investiții. Printre beneficiari se numără întreprinderile mici și mijlocii, start-upurile inovatoare și proiectele publice de infrastructură.

Sunt vizate investiții în sănătate, educație, utilități publice, energie regenerabilă, infrastructură locală, rețele de internet de mare viteză, porturi și aeroporturi.

Prin extinderea mandatului, banca va putea finanța și companii aflate în proces de dezvoltare.

De asemenea, vor putea primi sprijin proiecte din domeniul apărării, producției de înaltă tehnologie, industriilor bazate pe tehnologii avansate și securității cibernetice.

Măsurile respectă regulile europene privind ajutoarele de stat

Executivul european a analizat măsurile în baza normelor UE privind ajutoarele de stat. Comisia a concluzionat că sprijinul este necesar pentru sectoarele care întâmpină dificultăți în obținerea finanțării de pe piața privată.

Potrivit evaluării, intervenția este proporțională și limitată la domeniile unde există deficiențe de piață.

În același timp, activitatea băncii va rămâne supusă unor mecanisme de monitorizare și raportare.

Comisia arată că aceste garanții sunt menite să evite denaturarea concurenței și excluderea investitorilor privați atunci când finanțarea poate fi asigurată în condiții normale de piață.

Banca de Investiții și Dezvoltare a fost înființată în 2022 pentru a completa activitatea băncilor comerciale și pentru a facilita accesul la finanțare al companiilor și proiectelor cu dificultăți în atragerea capitalului privat.

În ianuarie 2023, Comisia Europeană a aprobat înființarea instituției cu un capital inițial de 1,6 miliarde de euro.

Potrivit regulilor europene, toate măsurile din planurile naționale de redresare și reziliență care implică ajutoare de stat trebuie aprobate în prealabil de Comisia Europeană, înainte de a putea fi puse în aplicare.