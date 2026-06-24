Comisia Europeană propune simplificarea regulilor fiscale și energetice. Companiile ar putea economisi miliarde de euro anual

Potrivit estimărilor Comisiei, noile reguli ar putea genera economii de aproximativ 8 miliarde de euro pe an pentru companiile din UE. Din această sumă, circa 3,3 miliarde de euro reprezintă reducerea costurilor administrative.

Modificări în domeniul fiscal

Pachetul fiscal include două propuneri legislative. Prima vizează un nou pachet omnibus în domeniul impozitării. A doua prevede revizuirea Directivei privind cooperarea administrativă (DAC).

Comisia afirmă că modificările vor moderniza cadrul european al impozitării directe.

În același timp, vor fi menținute măsurile împotriva fraudei fiscale, evaziunii fiscale și evitării obligațiilor fiscale.

Reguli noi pentru etichetele energetice

Comisia propune și simplificarea normelor privind etichetarea energetică a electrocasnicelor, dispozitivelor electronice și anvelopelor.

Obiectivul este reducerea costurilor pentru producători și comercianți, fără diminuarea informațiilor disponibile pentru consumatori. Noile reguli permit o flexibilitate mai mare în afișarea etichetelor, în funcție de tipul produsului.

Astfel, etichetele electronice ar putea înlocui etichetele tipărite în anumite magazine.

Pentru produsele comercializate exclusiv între companii, un cod QR ar putea înlocui eticheta clasică.

În cazul echipamentelor instalate direct la domiciliul clientului, eticheta energetică ar urma să fie inclusă în oferta comercială.

Informații suplimentare pentru consumatori

Comisia propune simplificarea actualizării etichetelor atunci când clasificările energetice se modifică. Vor fi clarificate și responsabilitățile reprezentanților producătorilor din afara Uniunii Europene.

În cazul anvelopelor, distribuitorii de autoturisme noi nu vor mai fi obligați să afișeze etichetele atunci când cumpărătorii nu pot alege modelul de pneuri.

Totodată, Registrul european al produselor pentru etichetarea energetică (EPREL) va include mai multe informații digitale despre produse. Aceste date vor putea fi utilizate de autoritățile de supraveghere și de cumpărători.

Unele etichete, inclusiv cele pentru smartphone-uri, vor conține informații despre durabilitatea și posibilitatea de reparare a produselor.

Economii estimate de peste 125 de milioane de euro

Executivul european estimează că simplificarea normelor privind etichetarea energetică și anvelopele va genera economii de până la 125 de milioane de euro pe an în următorul deceniu.

Măsurile contribuie la obiectivul Uniunii Europene de reducere a costurilor administrative cu 37,5 miliarde de euro până în 2029.

Comisia urmărește reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative până în 2030. Pentru IMM-uri, ținta este de cel puțin 35%.

Care sunt următorii pași

Propunerile fac parte din cea de-a douăsprezecea inițiativă europeană dedicată simplificării legislației și reducerii birocrației.

Comisia precizează că proiectele au fost elaborate după consultări cu mediul de afaceri, partenerii interesați și experți.

Evaluările realizate în 2025 au arătat că etichetele energetice și cele pentru anvelope îi ajută pe consumatori să facă alegeri mai informate.

În același timp, studiile au evidențiat probleme persistente privind respectarea regulilor și supravegherea pieței, în special în comerțul online.