Comisia Federală pentru Comerţ nu doreşte ca Microsoft să achiziţioneze Activision-Blizzard

Într-o plângere emisă, Comisia Federală pentru Comerţ din SUA a subliniat istoricul Microsoft de achiziţie şi utilizare a conţinutului valoros de jocuri pentru a suprima concurenţa din partea consolelor rivale, inclusiv achiziţia ZeniMax, compania-mamă a Bethesda Softworks (un dezvoltator de jocuri binecunoscute ca Fallout, Wolfenstein, Elder Scrolls, Dishonored şi DOOM). Microsoft a decis să creeze câteva dintre titlurile Bethesda, inclusiv Starfield şi Redfall exclusiv pentru Xbox, în ciuda asigurărilor pe care le-a dat autorităţilor europene antitrust că nu are niciun stimulent să reţină jocurile de pe consolele rivale ca PlayStation şi Nintendo Switch.

„Microsoft a demonstrat deja că poate şi va reţine conţinut de la rivalii săi de jocuri”, a declarat Holly Vedova, directorul Biroului de Concurenţă al FTC.

„Astăzi căutăm să oprim Microsoft să obţină controlul asupra unui studio de jocuri şi să-l folosească pentru a dăuna concurenţei pe mai multe pieţe de jocuri dinamice aflate în creştere rapidă.”

Xbox Series S şi Series X de la Microsoft sunt unul dintre cele două tipuri de console de jocuri video de înaltă performanţă. Este important că Microsoft oferă, de asemenea, un serviciu de abonament pentru conţinut de jocuri video, numit Xbox Game Pass, precum şi un serviciu de streaming de jocuri video de ultimă oră, bazat pe cloud.

Activision este unul dintre dezvoltatorii de jocuri video de top din lume care creează şi publică jocuri video de înaltă calitate pentru mai multe dispozitive, inclusiv console, PC şi dispozitive mobile. Produce unele dintre cele mai emblematice şi populare titluri de jocuri video, inclusiv Call of Duty, StarCraft, World of Warcraft, Diablo şi Overwatch, şi are milioane de utilizatori activi lunar în întreaga lume.

Activision are în prezent o strategie de a-şi oferi jocurile pe multe dispozitive, indiferent de producător.

Dar asta s-ar putea schimba dacă acordul este permis să continue. Având control asupra francizelor de succes ale Activision, Microsoft ar avea atât mijloacele, cât şi motivul pentru a dăuna concurenţei prin manipularea preţurilor Activision, degradând calitatea jocurilor Activision sau experienţa jucătorilor pe consolele rivale şi serviciile de jocuri, schimbând termenii şi momentul accesului la conţinutul Activision sau reţinând conţinut de la concurenţi în întregime, rezultând prejudicii pentru consumatori.