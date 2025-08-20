Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe confirmă oficial avizul negativ pentru tranzacția E.ON – MVM. Decizia, trimisă la CSAT

Cancelaria premierului a transmis oficial că, după analiza detaliata, Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a avizat negativ acordul dintre nemții de la E.ON și ungurii de la MVM, printr-un comunicat transmis la scurt timp după ce reporterul Mediafax a trimis o solicitare oficială pe subiect.

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a informat miercuri dup-amiază că operațiunea notificată privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie Romania S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet Romania Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022.

„Investitorul a fost notificat asupra declanșării acestei proceduri la data de 14 februarie 2025, iar, în cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacției, inclusiv profilul investitorului, implicațiile asupra infrastructurii critice naționale și posibilele consecințe pentru securitatea energetică a României. Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neavizare a operațiunii notificate”, au transmis oficialii CEISD.

Aceștia reiterează că, potrivit cadrului legal aplicabil, prerogativa decizională finală aparține CSAT. În temeiul art. 9 alin. (12) din OUG nr. 46/2022, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării.

„Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe își reafirmă și în acest context angajamentul de a acționa cu profesionalism, imparțialitate și rigoare, în conformitate cu legislația națională și obligațiile internaționale ale statului român, pentru protejarea securității naționale a României, se arată în comunicat.

Traseul tranzacției

Statul român, prin Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), a fost notificat să analizeze în vederea avizării acordul încheiat de Grupul MVM, deținut de statul ungar, cu nemții de la E.ON pentru a cumpăra cota de 68% deținută de E.ON din E.ON Energie România și cota de 98% din E.ON Assist Complet. Autoritățile române au preluat și componenta de avizare a Comisiei Europene, după cum a anunțat la începutul lunii februarie președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

Acordul dintre Grupul MVM și E.ON a fost semnat pe 16 decembrie 2024, oficializând anunțul privind intenția companiei germane exprimată în urmă cu câteva luni de a ieși de pe piața de furnizare din România. Acesta nu poate fi finalizat fără toate avizele din partea statului român.

E.ON Energie România este o companie de furnizare de energie electrică și gaze naturale care are în România aproximativ 3,4 milioane de clienți. Potrivit unor surse apropiate situației, citate la momentul anunțării acordului de e-nergia.ro, valoarea tranzacției este de circa 205 milioane de euro.