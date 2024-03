Compania Rheinmetall primeşte peste 130 de milioane de euro în fonduri UE pentru a creşte capacităţile de producţie a loviturilor de artilerie. România, printre ţările în care vor fi dezvoltate proiecte

Compania Rheinmetall primeşte peste 130 de milioane de euro sub formă de fonduri de la UE pentru a creşte producţia de muniţie, transmite compania într-un comunicat de presă. Peste o pătrime din suma totală de 500 de milioane de euro disponibilă sub ASAP (Act of Support in Ammunition Production) pentru a creşte producţia de muniţie de 155 de mm şi pulbere vor fi investite într-un total de şase proiecte ale subsidiarelor Rheinmetall. Programul va susţine proiecte în Germania, Ungaria, România şi Spania.