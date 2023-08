Companiile aeriene europene sunt în conflict cu guvernul Italiei. Meloni intenţionează să plafoneze preţurile la bilete de avion pe anumite rute

Pe lângă o taxă surpriză pentru bănci, guvernul de dreapta al Giorgiei Meloni a prezentat săptămâna trecută planuri de plafonare a preţurilor pentru zborurile între Italia continentală şi insulele Sicilia şi Sardinia, după ce preţurile biletelor au crescut cu 70% pe aceste rute.

Companiile aeriene au reacţionat cu furie la propunerile lui Meloni, care reprezintă o încercare neobişnuită de plafonare a tarifelor.

Organizaţia comercială Airlines for Europe (A4E) a cerut Bruxelles-ului "să clarifice cu Italia că această intervenţie are un impact asupra pieţei libere a transportului aerian din Europa", potrivit unei scrisori consultate de Financial Times.

"Suntem foarte îngrijoraţi de faptul că, dacă această lege va fi adoptată, ar putea crea un precedent şi ar putea duce la un efect de domino care să ducă la adoptarea unor reglementări similare în alte state membre ale UE", a scris directorul general al A4E, Ourania Georgoutsakou.

Plafonarea tarifelor pe aceste rute ar "încălca" drepturile companiilor aeriene "de a concura ori de câte ori este posibil, de a stabili preţurile şi de a defini serviciile după cum consideră necesar", a mai spus Georgoutsakou.

Conform planului italian, tarifele aeriene în timpul sezonului de vârf ar fi plafonate la 200% din preţurile medii, în timp ce utilizarea "algoritmilor de profilare" care pot avea un impact asupra preţurilor ar fi, de asemenea, limitată, potrivit unui comunicat al biroului premierului.

Ryanair a descris planurile Italiei ca fiind "ilegale" în conformitate cu legislaţia UE. Transportatorul low-cost a declarat că intervenţia ar avea "consecinţe nedorite" de creştere a tarifelor aeriene pe termen lung prin reducerea numărului de zboruri şi de pasageri.

Comisia a declarat săptămâna trecută că solicită clarificări din partea Romei, adăugând că plafonarea preţurilor este rareori un mijloc eficient de a obţine preţuri accesibile.