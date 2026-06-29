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Coreea de Sud: Samsung și SK Hynix anunță investiții de 518 miliarde de dolari în industria cipurilor

Coreea de Sud a anunțat luni un amplu plan industrial axat pe semiconductori, inteligență artificială și centre de date. Președintele Lee Jae Myung a prezentat investiții de peste 576 de miliarde de dolari, prin care țara vrea să își consolideze poziția în industria globală a cipurilor.
Coreea de Sud: Samsung și SK Hynix anunță investiții de 518 miliarde de dolari în industria cipurilor
Iulian Moşneagu
29 iun. 2026, 10:40, Economic
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Samsung Group și SK Group vor investi împreună 800 de trilioane de woni, aproximativ 518 miliarde de dolari, pentru construirea a patru fabrici de semiconductori în sud-vestul Coreei de Sud, informează Bloomberg.

Cele două grupuri vor dezvolta și facilități pentru ambalarea cipurilor HBM, folosite în industria AI.

Autoritățile sud-coreene au anunțat și investiții suplimentare. Orașul Gwangju și provincia Jeolla de Sud vor contribui cu sume cuprinse între 5 și 20 de trilioane de woni, iar alte 81 de trilioane de woni sunt așteptate pentru un cluster de ambalare a cipurilor în regiunea Chungcheong, în apropiere de Seul.

Președintele Lee a spus că inițiativa este un „mare salt înainte” pentru Coreea de Sud.

„Trebuie să securizăm elementele esențiale ale inteligenței artificiale mai repede decât orice altă țară”, a declarat Lee, într-un discurs televizat.

Autoritățile vor, de asemenea, ca investițiile mari să nu mai fie concentrate doar în zona capitalei, ci să ducă la dezvoltarea unor noi centre tehnologice regionale.

Președintele Lee Jae Myung a spus că firmele urmăresc în mod natural creșterea și profitul, în timp ce rolul statului este să susțină dezvoltarea echilibrată a regiunilor.

SK Group a anunțat separat investiții masive în centre de date AI și în producția de cipuri. Compania vrea să ajungă la o capacitate de 15 gigawați pentru centrele de date AI până în 2035.

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