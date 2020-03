Espresoarele de cafea nu se opreau niciun minut in urma cu o saptamana in cele 15 cafenele din tara pe care le detine Bogdan, un tânăr afacerist din Cluj. Acum abia daca se mai simte miosul cafelei si asta abia atunci cand au solicitari de livrare la domiciliu. Si-a trimis 100 de oameni acasa in somaj tehnic si a mai păstrat doar câţiiva pentru partea de livrari. Spune că doar o luna poate sa isi sustina afacerea in acest fel.

„A venit ca un tavalug peste toata industria asta de HORECA. Noi am solicitat tuturor bancilor cel putin sase luni de suspendare a acestor rate. Unii proprietari ne-au spus ca daca nu platim chiria va fi reziliat contractul de inchiriere”, spune Bogdan Ciocian, CEO al unei cafenele din Bucureşti.



Este nevoie de un ajutor clar din partea statului, spune Bogdan. Visul lui de a isi creste afacerea s-a transformat rapid în necesitatea de a limita pierderile provocate de criza virsului chinezesc. Într-o singura cafenea inainte se vindeau peste 400 de produse pe zi, iar acum abia daca vinde cinci pungi de cafea. Afacerea lui sufera deja pierderi de nivelul sutelor de mii de euro.



„In acest moment suntem capabil sa mai sustinem salariile celor peste 100 de angajati pe care ii avem undeva la o luna, 45 de zile, fara un ajutor consistent din partea statului, va fi imposibil sa platim mai mult de atat”, spune Bogdan.



Si saloanele de infrumusetarea au de pierdut acum. Unii si-au investit toti banii ca sa isi deschisa o afacere in domeniu, iar acum nu mai au ce manca. Aşa cum scrie pe Facebook Daniel, un tânăr frizer din Cluj-Napoca.



“Am şi eu o frizerie şi am deschis în noiembrie.Era era singura mea sursa de venit. Din cauza virusului a trebuit sa închid ca voi toti şi în aşa scurt timp nu am putut să îmi strang un ban. În scurt timp nu voi mai avea bani saî imi cumpar de mâncare, nu am din ce trai eu şi sora mea mai mică.”, spune Daniel



Acum o saptamana in salonul pe care il detine Eduard era plin de lume. Ba mai mult facea cursuri de styling cu zeci de tineri, insa acum si-a trimis toti oamenii acasa pe termen nelimitat, in concediu fara plata.



„As putea spune ca poate sa insemne sfarsitul unor afaceri, unei meserii de-a dreptul. Nici pe vremea razboaielor nu au fost inchise saloanele. Nu stim incotro?! De o saptamana suntem inchisi, in continuare avem de platit chirii, taxe, aceasta afacere isi platea toate astea din mers. nu avem de unde scoate acesti bani”, spune Eduard.



Doar la acest salon vorbim despre pierderi de zeci de mii de euro pe săptămână. Antreprenorii cer solutii urgente din partea guvernaţilor iar dacă statul nu va interveni imediat afacerile lor şi economia românească se vor prăbuşi inevitabil.

