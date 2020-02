Costul mare la care a ajuns în România recrutarea şi integrarea în companie a unui programator

Companiile din România investesc cel puţin 43.665 lei - cca 9000 de euro - pentru recrutarea şi integrarea în echipă a unui programator, iar costurile vor creşte în următorii ani pe fondul nevoii continue de profesionişti IT, arată o analiză a Software Development Academy.

Costurile variază foarte mult de la start-up-uri la corporaţii. Costurile au fost aproximate luând în considerare salariul mediu lunar brut pentru un consultant de resurse umane de 5.418 lei (aproximativ 50 lei/ora de muncă) şi salariul mediu lunar brut pentru un specialist IT, de 10.840 lei.

Până la sfârşitul anului 2020, deficitul de programatori şi testeri software din România va ajunge la 40.000-50.000 de persoane, intensificând semnificativ concurenţa între companii pentru atragerea talentelor.

„Nu mai este rentabil sau eficient, nici din punct de vedere al timpului nici al costurilor, pentru departamentul de resurse umane de a se lupta pentru acelaşi grup de profesionişti IT deja prezenţi pe piaţă. Corporaţiile trebuie să înceapă să caute talent IT nou în alte părţi”, a declarat Piotr Mazur, CEO Software Development Academy România, care apreciază că firmele vor recruta persoane din alte domenii din piaţă, cărora le vor oferi training IT personalizat pentru a le învăţa exact abilităţile necesare în cadrul companie.

Studiile globale indică faptul că recrutarea pentru industria IT durează în medie 30 de zile. Potrivit Salesforce Research, 68% dintre recrutori percep procesul de recrutare în IT ca pe o provocare mult mai mare faţă de acum cinci ani, iar 30% dintre companii au dificultăţi în a găsi angajaţi calificaţi.

Durata procesului de recrutare, precum şi interesul candidaţilor în depunerea candidaturilor, depinde în mare măsură de atractivitatea companiei. Un alt aspect important al recrutării îl constituie şi procesul de integrare. Studiile arată că este nevoie de 3 până la 6 luni ca un angajat nou să ajungă la productivitate maximă, timp în care compania pierde bani, deoarece costurile cu angajatul respectiv sunt mai mari decât ceea ce câştigă el pentru companie.

Primele luni sunt cruciale când vine vorba de satisfacţia angajaţilor cu noul loc de muncă, existând riscul ca în orice moment aceştia să îşi dea demisia.

