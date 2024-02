Creditarea privată a crescut în ianuarie cu 5,7% an/an, la 384,7 miliarde lei

În termeni reali, creditul neguvernamental a înregistrat o scădere de 1,6% în ianuarie 2024, în conditiile în care creditarea în lei s-a redus cu 2,2%, iar cea în valută, exprimată în euro, a crescut cu 6%.

Comparativ cu luna decembrie 2023, în ianuarie 2024, soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut cu 1,7%. Creditul în lei, cu o pondere de 68,5% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,5%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,5% în totalul creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,8%, şi cu minus 0,9% în cazul exprimării indicatorului în euro.

Cea mai mare rată de creştere an la an a fost înregistrată în luna ianuarie de creditele în valută luate de companii, cu un plus de 12,7% (la 100,2 mld.lei), în timp ce finanţările în lei din zona corporate (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 5,8% (la 110,6 mld.lei).

În ceea ce priveşte împrumuturile luate de populaţie, soldul celor în lei a crescut cu 4,4% fată de perioada similară din 2023, la 152,8 mld.lei, iar cel în valută, exprimat în lei, s-a redus cu 13,2%, la 21 mld.lei.

Creditul guvernamental a înregistrat o creştere în luna ianuarie 2024 de 1,9% faţă de luna decembrie 2023, până la 200,2 miliarde lei. În raport cu ianuarie 2023, acesta s-a majorat cu 13,7% (5,8% în termeni reali).

Creditul guvernamental include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 32,6 miliarde lei, precum şi titlurile de natura datoriei deţinute, emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 167,6 miliarde lei (solduri la 31 ianuarie 2024).

Situaţia depozitelor la bănci ale populaţiei ş companiiilor

În acelaşi timp, depozitele la bănci ale populatiei şi companiilor au crescut în luna ianuarie 2024 cu 0,1% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 574,6 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 11,9% (4,2% în termeni reali).

Depozitele în lei, cu o pondere de 69,7%, au scăzut cu 0,2% faţă de luna decembrie 2023, până la 400,8 mld. lei. Comparativ cu luna ianuarie 2023, acestea s-au majorat cu 18,4% (10,3 % în termeni reali).

Depozitele în lei ale populaţiei au crescut cu 0,9 % faţă de luna anterioară, până la 220,2 miliarde lei şi cu 22,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale companiilor au scăzut în inauarie 2024 cu 1,6% (până la 183,6 mld.lei) faţă de luna precedentă, iar faţă de luna ianuarie 2023, au înregistrat o creştere de 13,6% (5,8% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 30,3% în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 1% faţă de luna decembrie 2023, ajungând până la nivelul de 173,8 mld. lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,9%, până la 34,9 mld. euro). Comparativ cu luna ianuarie 2023, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 0,7% (minus 1,8%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 0,5% faţă de luna decembrie 2023, până la 120, 3 mld. lei (evoluţie similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2023, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 2,8% ( minus 3,8%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 1,9% faţă de luna decembrie 2023, până la 53, 5 mld. lei (evoluţie similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu ianuarie 2023, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 4,3% (3,2%, în cazul exprimării indicatorului în euro), scrie Ziarul Financiar.