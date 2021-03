Cum a ajuns guvernul român să susţină producţia din China

Ministerul Mediului vrea să dubleze bugetul programului Rabla Plus, prin care sunt subvenţionate maşinile electrice şi hibride cu alimentare de la priză la 400 mil. lei, suficient pentru circa 6.600 de maşini electrice şi 5.000 de plug-in hybrid, în timp ce pentru programul Rabla Clasic vor fi subvenţionate aproape 60.000 de maşini, scrie Ziarul Financiar.

Dublarea volumului programului Rabla Plus are loc la trei zile de la debutul modelului Dacia Spring pe piaţa locală odată cu deschiderea comenzilor. Pentru Spring în zilele de sâmbătă şi duminică s-au înregistrat peste 4.000 de comenzi, adică aproape cât toate vânzările de electrice din 2019 şi 2020 la un loc. Mai mult, maşina care costă 18.100 de euro este promovată cu un preţ de 7.700 de euro după subvenţiile oferite prin Rabla şi Rabla Plus.

Statul român va subvenţiona mai bine de jumătate din preţul unei maşini produse integral în China şi proiectate în Franţa, Dacia Spring fiind un Renault K-ZE conceput pentru pieţe low-cost vândut în Europa sub logo Dacia. Dacă în cazul programului Rabla Clasic, unde Dacia reprezintă circa 40% din vânzări, iar cu marca Renault grupul francez trece de 50% cotă cele mai multe maşini sunt modele Logan produse la Mioveni, în cazul Rabla Plus este subvenţionat un automobil care nu are niciun impact asupra industriei româneşti sau europene, fiind importat din China.

Grupul Renault nu şi-a manifestat interesul de a produce local un model electric, iar planurile francezilor de a creşte capacitatea uzinei de la 350.000 la 406.000 de unităţi au fost anulate. În plus, modelul Sandero a fost mutat integral în Maroc, la Tanger. Dacă la început de 2020 Renault producea cinci modele Dacia în România, în prezent mai produce trei.

În cadrul unei conferinţe a Ministerului Mediului, Tanczos Barna, ministrul mediului, a precizat că prima de casare în programul Rabla Clasic va creşte de la 6.500 la 7.500 de lei, în condiţiile în care din cauza devalorizării leului prima de casare nu mai reprezenta suma de 1.500 de euro, ci aproape 1.300 de euro. În cazul hibridelor, ecobonusul creşte de la 2.500 la 3.000 de lei, iar în cazul maşinilor pe GPL acesta creşte de la 1.000 la 1.500 de lei. În total, programul Rabla Clasic are un buget de 440 mil. lei în 2021, faţă de 405 mil. lei în 2020.

Maşinile electrice sau hibride câştigă tot mai mult teren, în timp ce cota dieselului se micşorează tot mai mult. Dacă anii anteriori dieselul avea şi peste 60% din piaţă, în prezent, la nivelul primelor două luni acesta a reprezentat doar un sfert din vânzări.

Mai mult, noile generaţii ale Dacia Logan şi Sandero vin exclusiv cu motorizări pe benzină sau şi pe GPL, iar producţia de la Craiova este reprezentată în mare parte de motorul EcoBoost de 1,0 litri, atât în versiune normală cât şi în cea hibridă.

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, ponderea auto-turismelor pe benzină a înregistrat o scădere importantă (-5,5pp) similară din 2020, ajungând, astfel, la o pondere de 60,8%. In ceea ce priveşte motoare diesel, acestea înregistrează o scădere de doar 1,9pp faţă de primele deţinând, însă, o cotă de doar 26,1% din total, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) pe baza cifrelor de la înmatriculări.