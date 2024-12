Cum a reuşit o familie de români să lase străinătatea în spate şi să se întoarcă în ţară după şapte ani în Italia. Acum au o afacere de succes care continuă să crească şi să prospere

Sebastian şi Ioana Jitariu au lucrat mai mulţi ani în Italia unde au învăţat secretele vinului, iar în 2021 au pus pe piaţă primele vinuri ecologice sub brandul Crama Jitar, un nume nou în domeniul producţiei de vin şi singura afacere de acest tip din judeţul Botoşani. După întoarcere, businessul lor a continuat să dea roade aşa că s-a dat startul la extindere.

„În Italia am învăţat cum se vinifică, mi-a plăcut foarte mult şi mi-am dorit să ne întoarcem în România şi să aplicăm ceea ce am învăţat acolo. (...) Mi-a plăcut foarte mult ideea de agricultură ecologică. Mai apoi, într-o seară, stând la un pahar de vin cu soţia mea am decis să plantăm o viţă de vie. Aveam teren la părinţii mei aici, în comuna Frumuşica”, a povestit Sebastian Jitariu în cadrul emisiunii Afaceri de la Zero.

Ei au început să lucreze la cramă încă din 2019, iar în 2021 au făcut primele vinuri din soiurile Fetească albă şi Fetească Neagră. Practic, la început, cei doi antreprenori au investit în cramă tot ce au câştigat în Italia, iar apoi pentru a suplimenta fondurile au apelat la familie şi prieteni. În 2024 au reuşit să adauge alte două hectare şi să îşi dezvolte businessul.

„Am început cu o suprafaţă de un hectar pe care am plantat Fetească albă, Fetească neagră şi mai apoi Sauvignon blanc, iar anul acesta am extins suprafaţa cu încă două hectare arendată de Fetească albă. Deci în momentul de faţă avem Fetească Albă, Fetească neagră ca şi vinuri, dar şi Sauvignon blanc şi Pinot gris” a mai spus el.