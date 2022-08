Cum a reuşit un student să bată piaţa şi să facă 110 milioane dolari din trading, în plină criză

Jake Freeman, student la Matematică aplicată şi economie la University of Southern California, a achiziţionat aproape 5 milioane de acţiuni la Bed Bath & Beyond în iulie, potrivit documentelor de reglementare, după ce profiturile sumbre şi demiterea directorului general au dus la prăbuşirea preţului acţiunilor, potrivit Financial Times, citat de Ziarul Financiar.

Freeman a cumpărat acţiunile la mai puţin de 5,50 dolari fiecare. Marţi, preţul unei acţiuni Bed Bath & Beyond a urcat la peste 27 de dolari. Pe măsură ce acţiunile au urcat, Freeman a vândut acţiuni în valoare de peste 130 de milioane de dolari din conturile sale de la TD Ameritrade şi Interactive Brokers.

Vânzarea lui Freeman a fost bine sincronizată. Acţiunile Bed Bath & Beyond s-au prăbuşit joi cu peste 20%, după ce investitorul şi campionul „meme-stock” Ryan Cohen a dezvăluit miercuri seară că intenţionează să vândă tot pachetul de acţiuni pe care îl deţine (aproape 12% din companie).

După ce a vândut acţiunile, Freeman a mers să ia cina cu părinţii săi în suburbia New York-ului unde locuiesc, iar miercuri a zburat spre Los Angeles pentru a se întoarce în campus, a spus el.

Pachetul iniţial de acţiuni al lui Freeman a costat aproximativ 25 de milioane de dolari, sumă despre care a spus că a fost strânsă în mare parte de la prieteni şi familie. El a investit ani de zile împreună cu unchiul său, Dr. Scott Freeman, un fost director farmaceutic. Cei doi au achiziţionat recent o un pachet de acţiuni într-o companie farmaceutică listată la bursă, numită Mind Medicine.

Freeman a mai spus că a fost stagiar ani de zile la un fond de acoperire din New Jersey, Volaris Capital. Chiar înainte de a împlini 17 ani, Freeman şi fondatorul acestuia, Vivek Kapoor, un fost director al Credit Suisse, au publicat o lucrare intitulată „Irreducible Risks of Hedging a Bond with a Default Swap”.

Freeman a acumulat poziţia sa de peste 6% în Bed Bath & Beyond prin intermediul Freeman Capital Management, un fond înregistrat în oraşul cowboy Sheridan, Wyoming, potrivit documentelor depuse.

La dezvăluirea poziţiei sale în iulie, Freeman a trimis un mesaj intransigent către consiliul de administraţie al retailerului. Compania, spunea el, „se confruntă cu o criză existenţială pentru supravieţuirea sa”. Avea nevoie „să îşi reducă rata de consum de numerar, să îşi îmbunătăţească drastic structura capitalului şi să strângă numerar”, a adăugat el.

Acţiunile lanţului cu sediul în New Jersey, cunoscut pentru operarea unor magazine pline de aspiratoare, prosoape şi gadgeturi de bucătărie au crescut de cinci ori în ultima lună, chiar şi după raportul sumbru privind rezultatele din 29 iunie.

Acesta a raportat că vânzările s-au prăbuşit cu 25% în al doilea trimestru, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2021, în timp ce pierderea netă s-a mărit de la 51 milioane de dolari la 358 milioane de dolari. Poziţia sa de numerar s-a diminuat la 107 milioane de dolari de la 1 miliard de dolari la începutul anului.

Bed Bath & Beyond este una dintre cele câteva acţiuni „meme” care au devenit populare la începutul anului 2021, dar a atras mai puţină atenţie decât GameStop, retailerul de jocuri video prezidat de Cohen, şi AMC, lanţul de cinematografe.

Creşterea preţului acţiunilor sale a fost determinată de interesul investitorilor de retail atraşi de valoarea redusă a preţului şi de un număr semnificativ de vânzători care pariază că preţul acţiunilor va scădea.

Aceste două caracteristici tind să atragă interesul investitorilor de retail care frecventează forumurile Reddit. Înseamnă că aceştia pot încerca să pună la cale un „short squeeze”, determinând creşterea preţului acţiunilor şi forţând investitorii profesionişti să îşi desfacă poziţiile pesimiste, ceea ce nu face decât să propulseze acţiunile şi mai sus.

O dezvăluire separată făcută luni de Cohen, care este şi co-fondator al retailerului de alimente pentru animale de companie Chewy, a fost cea care a făcut ca acţiunile să explodeze marţi. El a dezvăluit că a cumpărat un număr mare de opţiuni de cumpărare la Bed Bath & Beyond, instrumente derivate care pot aduce un câştig în cazul în care o acţiune creşte în valoare.