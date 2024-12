Cum arată piaţa imobiliară din Bucureşti. Deşi mulţi dezvoltatori vorbeau de criză o nouă surpriză şi-a făcut apariţia şi a dat calculele toate peste cap

În ciuda deccelerări, în 2024 au fost lansate proiecte noi, au finalizate altele şi tranzacţiile au continuat să se întâmple. Ramona Babiuc, directorul general de vânzări al dezvoltatorului Eden Capital Development, este de părere că perspectivele pentru prezent şi viitor rămân pozitive şi că apetitul românilor pentru imobiliare este în continuare ridicat.

„Toate aceste dezvoltări şi volumul acesta de vânzări ne arată că Bucureştiul are nevoie de locuinţe. Dacă nu ar fi cerere, noi nu am construi şi nu am vinde. Consider că e un lucru bun pentru noi, dar totodată şi pentru economie. Banii dacă nu se rotesc nu fac alţi bani, aşa că cererea din prezent e un lucru bun din toate punctele de vedere”, a spus Ramona Babiuc, director general de vânzări în cadrul dezvoltatorului imobiliar Eden Capital Development, la ZF Live, emisiune realizată cu sprijinul Orange Business.

Pentru anul viitor, dezvoltatorul imobiliar Eden Capital Development pregăteşte proiectul Cortina Park, care îşi propune regenerarea unei zone. Proiectul se situează pe Bulevardul Timişoara, pe amplasamentul unei foste fabrici, între AFI Cotroceni şi Plaza România, în sectorul şase.

„Pentru anul următor pregătim proiectul Cortina Park, care vizează regenerarea unei zone din oraş. Putem să spunem că renovăm, că este în oraş, lângă AFI. El se va ridica pe Bulevardul Timişoara, pe amplasamentul unei foste fabrici” a mai spus la ZF Live Ramona Babiuc.