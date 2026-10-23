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Cum se pregătește România pentru iarnă. Situația plăților din PNRR la Ministerul Energiei: peste 27 de milioane de euro, solicitate „în ultimul ceas”

Ministerul Energiei transmite că prioritatea, în următoarea perioadă, va fi pregătirea pentru sezonul rece. În prag de iarnă, plățile din PNRR încă nu au fost finalizate. Noul ministru a găsit patru cereri de plată făcute „pe ultima sută de metri” și încă neprocesate.
Cum se pregătește România pentru iarnă. Situația plăților din PNRR la Ministerul Energiei: peste 27 de milioane de euro, solicitate „în ultimul ceas”
Coralia Frigea
23 oct. 2026, 16:33, Economic
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Ministerul Energiei transmite care vor fi prioritățile instituției în următoarea perioadă, în apropierea iernii, dar și situația plăților restante din PNRR.

„În perioada următoare, activitatea Ministerului Energiei se va concentra pe pregătirea sistemului energetic pentru sezonul rece, protejarea consumatorilor vulnerabili și identificarea unor soluții concrete pentru combaterea sărăciei energetice.

În paralel, rămân prioritare creșterea capacităților de producere a energiei, accelerarea investițiilor, dezvoltarea unui mix energetic echilibrat și extinderea capacităților de stocare.”, au transmis oficialii din minister.

Situația plăților din PNRR de la Ministerul Energiei

Dumitru Chisăliță, noul ministru al Energiei, a găsit patru cereri neprocesate la instituția pe care tocmai a preluat-o. Sumele au fost înregistrate în al treilea trimestru al acestui an și depășesc 27 de milioane de euro, conform graficului transmis de Ministerul Energiei.

Sursa foto: Ministerul Energiei

Doar în ultima săptămână, la Energie au fost autorizate cereri de plată în valoare de aproape 19 milioane de euro.

În perioada 19 octombrie 2026 – 23 octombrie 2026, au fost autorizate cereri de transfer cu o valoare totală de 18,95 mil. euro și au fost efectuate plăți cu o valoare totală de 30,27 mil. euro”, a mai publicat Ministerul Energiei.

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