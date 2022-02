Cum va fi afectat leul românesc de invazia Rusiei? Ciprian Dascălu, economist şef al BCR: Nu ne aşteptăm la o depreciere semnificativă a leului

Deprecierea leului nu va fi semnificativă ca urmare a tensiunilor geopolitice atâta timp cât conflictul nu se extinde, apreciază Ciprian Dascălu, economistul-şef al BCR.

Federaţia Rusă a atacat Ucraina aruncând o undă de şoc pe pieţele bursiere, însă pe piaţa valutară situaţia este stabilă, deocamdată.

BCR continuăsă anticipeze o depreciere graduală şi limitată a leului, în linie cu tendinţa din ultimii ani, şi vede, în continuare un curs de schimb leu/euro la final de an la 5,05 lei/euro.

„Nu ne aşteptăm la o depreciere semnificativă a leului ca urmare a tensiunilor geopolitice atâta timp cât conflictul nu se extinde. Dezechilibru extern va continua să pună presiune de depreciere asupra leului, mai ales în conextul unor preţuri mai ridicate la materiile prime importate. Continuăm să anticipăm o depreciere graduală şi limitată a leului, în linie cu tendinţa din ultimii ani. Vedem, în continuare un curs de schimb EUR/RON la final de an la 5,05. Pe medie, o depreciere de sub 2% a leului faţă de moneda unică in acest an”, a declarat economistul-şef al BCR pentru ZF.