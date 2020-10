Plictisit să-şi piardă timpul în cozi la supermarketuri, Teodor Hoaghea, un IT-ist din Bucureşti s-a gândit să deschidă un magazin fără casier. Acesta a închiriat un spaţiu pe Calea Victoriei, iar la uşa magazinului său inteligent se opresc de obicei tineri pentru care tehnologia a devenit o rutină. Eviţi orice contact cu alţii. Odată ce îţi instalezi aplicaţia, telefonul interacţionează cu rafturile.

„Eram la coadă la un supermarket obişnuit şi am început să mă gândesc de ce nu există ca-n on-line, un mod în care să fie one click pay, să apeşi pe un buton şi să mergi mai departe. Doar îţi iei produsul de pe raft şi raftul ştie cine eşti şi ce produs ţi-ai luat. E un lucru nou pe care unii sunt mai puţin receptivi să îl încerce, dar uşor uşor, vedem că odată ce îi dau o şansă, vedem că a doua şi a treia oara e mult mai uşor să facă cumpărăturile de la noi decât de la un magazine obişnuit”, spune Teodor Hoaghea, fondator Grab&Go.

„Te chinuieşti puţin la început să îţi faci cont şi după eşti mult mai fericit că poţi să-ţi iei mult mai repede ce ai nevoie şi să pleci”, povesteşte Răzvan, unul dintre clienţi.

„Mi se pare foarte ok şi permite şi distanţarea socială. E distanţă între toate automatele, ceea ce mi se pare super ok. Suntem deja într-o lume… s-a schimbat deja paradigma. Plătim totul cu cardul, sau cu telefonul şi atunci este fix ce trebuie pentru perioadă în care trăim”, este de părere şi Geanina.