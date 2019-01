Daea: Execuţia bugetară a ANIF este de 99,6 la sută

Sumele alocate de la buget irigaţii au fost folosite aproape în totalitate, astfel că execuţia bugetară la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) este de 99,6 la sută, a anunţat luni la Agro TV, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

„Urmărim executarea în teren a obiectivelor de investiţii. Până la această dată, tot ceea ce ne-am programat, am realizat. Aşa se face că execuţia bugetară la ANIF este la 99,6 la sută. Banii care au fost alocaţi de la bugetul statului, pentru aceste obiective de investiţii, au fost folosiţi. Aşa se face că am putut pune în mişcare sisteme uitate, sisteme abandonate, sisteme practic pe care nu le mai puteai identifica în teren – a se vedea Manoleasa, a se vedea Stânca Costeşti, a se vedea prima apă la Siret-Bărăgan, a se vedea Câmpia Covurlui, în Salcia, ultima staţie de pompare”, a afirmat şeful MADR.

Oficialul guvernamental a mai adăugat că reabilitarea sistemului de irigaţii din România reprezintă o prioritate pentru guvernul actual, astfel că vor fi disponibili, printr-un program multianual, 1,1 miliarde de euro.

El a precizat totodată că unul dintre dezideratele sale este şi acela ca ţara noastră să deţină două milioane de hectare irigabile. „Alături de plata subvenţiilor la timp, ca prim obiectiv, acest obiectiv de punere în funcţiune a sistemului de irigaţii, ocupă un rol central. Spuneam că se vor mai acorda sume importante, pentru că noi, prin programul acesta de reabilitare a sistemului de irigaţii, ne-am propus să folosim un miliard aproape 100 de milioane euro, bani care s-au prevăzut în buget, evident secvenţial, pentru fiecare an în parte, în aşa fel încât, în anul 2020, să ajungem la cele două milioane hectare irigabile”, a mai adăugat Daea.

Nu în ultimul rând, ministrul a explicat gândirea după care va fi reabilitat acest sistem de irigaţii naţional, atât infrastructura principală, cu bani de la stat, cât şi cea secundară, prin organizaţiile de udători, cu bani de la Uniunea Europeană.

„Statul investeşte cu banii proprii în infrastructura principală. Asta înseamnă staţiile de pompare, care iau apa din sursă, şi canalele de distribuţie care duc apa pe câmp, până acolo unde apare prima staţie de punere sub presiune. Aceasta desenează de la ea încolo unitatea hidraulică aflată în proprietate privată. Statul, prin banii aceştia – 1,1 miliarde, pune în funcţiune staţiile de pompare, refac secţiunea de scurgere, îmbunătăţind, desigur, transportul apei, înţelegând aici că se impermeabilizează canalele pe porţiunile unde sunt necesare asemenea intervenţii, în aşa fel încât apa care se ia din sursă, pompată pe banii statului, se transportă gratuit până la staţia de punere sub presiune. Aceasta o rezolvăm cu banii de la bugetul statului, în suma pe care am spus-o, atribuind în fiecare an suma necesară, funcţie de planul de investiţii. Pentru urmărirea punerii în funcţiune a celor 47 (în primă fază) de sisteme de irigaţii, care sunt acoperite de organizaţiile de udători şi, la care, noi le-am dat acces liber pentru a lua bani prin PNDR, cele 435 milioane euro pentru a-şi reabilita sistemul de irigaţii în proprietatea privată a fermierului”, a conchis acesta.

În 2018, MADR a investit în 47 obiective de irigaţii, a contabilizat 1,2 milioane ha pregătite pentru irigat, 1 milion ha au fost contractate pentru irigaţii (inclusiv contracte sezoniere), 3487 staţii de pompare au fost pregătite, din care 336 în funcţiune, au fost repuse în funcţiune 470 staţii de desecare. De asemenea, în 2018 s-au constituit 36 Organizaţii noi ale Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii cu 37.100 ha, iar în intervalul 2017 - 2018 s-au pus în funcţiune 10 amenajări de irigaţii nefuncţionale de peste 20-25 de ani.

Pentru anul în curs, şefia ministerului de resort şi-a propus ca la irigaţii, pe lângă reabilitarea actualelor sisteme, (unele nu au fost în funcţiune de 20-25 ani), să se axeze şi pe mărirea suprafeţelor amenajate pentru irigaţii cu aproximativ 600.000 ha, având ca sursă de apă canalul Siret-Bărăgan, lacurile hidroenergetice şi lacurile colinare.

