Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că i-a chemat pe miniştrii cabinetului său pentru a vedea ce probleme sunt legate de OUG fiscală şi ce modificări ar trebui implementate. Acesta a adăugat că modificarea ordonanţei nu înseamnă o cedare din partea actualului Guvern.

Dăncilă, despre OUG fiscală: Am chemat toţi miniştri să vedem ce modificări facem

„Legat de OUG 114. Am spus că este nevoie de flexibilitate şi de aceea am chemat miniştri ca fiecare să spună ce probleme sunt pe fiecare capitol în parte. Ceilalţi miniştri au discutat fiecare pe linia domniei sale astfel încât acolo unde sunt probleme să vedem ce modificări facem. Asta nu înseamnă o cedare. Nu înseamnă că cine strigă mai tare, ăla are dreptate”, le-a spus Dăncilă, luni, primarilor de comune în cadrul celei de-a XXII-a sesiune ordinară a Adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România (A.Co.R.).

Aceasta a adăugat că modificările care vor fi aduse ordonanţei fiscale vor fi aduse în concordanţă cu cerinţele primarilor.

„Vrem ca modificările pe care le facem să fie în concordanţă cu problemele pe care le aveţi dumneavoastră. Vreau să schimbăm acest mod de abordare. Problemele trebuie să vină dinspre dumneavoastră către noi că să putem lua deciziile care se impun”, a conchis Dăncilă.

Afirmaţiile premierului Viorica Dăncilă vin în contextul în care OUG 114/2018 au adus numeroase nemulţumiri din partea mai multor instituţii, dar şi companii. Printre nemulţumiţi se numără băncile, dar şi administraţiile locale.

De asemenea, Consiliul de Administraţie (CA) al Băncii Naţionale a României (BNR) a anunţat că este esenţial ca Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 să renunţe la legarea taxei pe activele financiare ale băncilor de ROBOR, deoarece înseamnă legarea acestei taxe de politica monetară.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.