De ce schimbările climatice nu sunt „cea mai mare înșelătorie din lume”? Datele care îl contrazic pe Donald Trump

Ce spune Trump despre schimbările climatice

Deși referirile la funcționarea defectuoasă a ONU, la defecțiunea scării rulante și la rolul său de pacificator mondial – a spus că a pus capăt șapte războaie de când a preluat mandatul – au ocupat titlurile ziarelor, adevărul este că Donald Trump a dedicat o parte din discursul său de o oră în fața ONU schimbărilor climatice – și nu tocmai apărării acestora, scrie EFE.

Departe de un consens științific, președintele SUA a negat schimbările climatice, a atacat energia regenerabilă și a lăudat cărbunele cu o serie de declarații ușor de demontat cu date de la organizații internaționale.

Declarația lui Trump

„Toate aceste predicții făcute de Națiunile Unite și de multe altele, adesea din motive greșite, s-au dovedit a fi false. Au fost făcute de oameni nebuni care au ruinat economiile țărilor lor și le-au negat orice șansă de prosperitate.”

Verificarea datelor

Cuvintele lui Trump contravin consensului științific și numeroaselor studii – nu doar celor ale Națiunilor Unite – care sunt de acord că oamenii sunt responsabili pentru încălzirea globală din ultimii 200 de ani, din cauza arderii combustibililor fosili precum cărbunele, petrolul și gazele.

Printre acestea se numără Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice (IPCC) al Națiunilor Unite , care este principalul organism internațional responsabil de evaluarea cunoștințelor despre schimbările climatice și este format din oameni de știință din 195 de țări.

IPCC (laureat al Premiului Nobel) concluzionează că schimbările climatice „afectează deja toate regiunile Pământului” și că activitățile umane, „în principal prin emisiile de gaze cu efect de seră, au cauzat fără echivoc încălzirea globală”.

Schimbările climatice „ne pot afecta sănătatea, capacitatea de a cultiva alimente, locuințele, siguranța și locurile de muncă”, potrivit IPCC. De fapt, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că, între 2030 și 2050, schimbările climatice vor provoca aproximativ 250.000 de decese suplimentare în fiecare an.

În ceea ce privește impactul economic al implementării politicilor verzi, un raport din februarie 2024 al Băncii Spaniei (BdE) afirmă că implementarea politicilor care realizează o tranziție energetică ce aduce emisiile nete de CO2 aproape de zero până în 2050 „ar reduce semnificativ costurile economice asociate cu materializarea riscurilor fizice extreme și cronice ale unui scenariu de inacțiune”.

Același raport subliniază faptul că transformarea economiei prezintă „riscuri de tranziție” și, prin urmare, a propus alocarea „unei părți din veniturile fiscale provenite din politicile privind schimbările climatice pentru a compensa persoanele cele mai afectate de acest proces”.

Declarația lui Trump

„Cu costuri și cheltuieli extreme, Europa și-a redus amprenta de carbon cu 37%. Gândiți-vă la asta. Felicitări, Europa. Bună treabă. V-a costat multe locuri de muncă și închiderea multor fabrici, dar v-ați redus amprenta de carbon cu 37%.”

Verificarea datelor

Conform datelor furnizate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, 75,8% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani din Uniunea Europeană (UE) era angajată în 2024, cea mai mare proporție înregistrată de la începutul seriei temporale în 2009.

La aceasta se adaugă faptul că, potrivit Parlamentului European, „rate ale șomajului sunt în general în scădere”.

În plus, potrivit Organizației Internaționale a Muncii (OIM), economia verde ar putea crea 24 de milioane de locuri de muncă până în 2030, dintre care 8,4 milioane vor fi pentru tineri.

Declarația lui Trump

„În Statele Unite, încă există ecologiști radicali care vor să închidă fabricile, să oprească totul. Gata cu vacile. Nu mai vrem vaci. Cred că vor să omoare toate vacile.”

Verificarea datelor

Nu există nicio dovadă că ecologiștii americani vor să omoare vaci; dimpotrivă, ei luptă pentru bunăstarea animalelor.

În ceea ce privește industria cărnii, la care Trump pare să se refere, Greenpeace susține că creșterea animalelor este responsabilă pentru 14,5% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.

Declarația lui Trump

„Avem cel mai curat aer pe care l-am avut în ultimii, mulți ani. Dar problema este că alte țări, precum China, au un aer puțin mai poluat. Bate vântul și, indiferent ce faci aici, aerul de aici tinde să devină foarte murdar, deoarece provine din alte țări unde aerul nu este la fel de curat, iar ecologiștii refuză să recunoască acest lucru.”

Verificarea datelor

Conform datelor de la IQAir, care măsoară calitatea aerului pe țări, calitatea aerului din Statele Unite în 2024 a fost de 7,1 micrograme pe metru cub, după ce a variat între 9,1 și 10,3 micrograme între 2023 și 2018.

Într-adevăr, așa cum susține Trump, poluarea în țări precum China este mult mai mare, dar asta nu înseamnă că, potrivit Asociației Americane a Plămânilor, 46% dintre locuitorii Statelor Unite – 156 de milioane de oameni – trăiesc în zone în care calitatea aerului este nesănătoasă.

În 2023, Statele Unite au fost al doilea cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume, cu 5,961 miliarde de tone de echivalent CO2, depășite doar de China, conform datelor de la Centrul Comun de Cercetare al UE, care indică faptul că această țară este țara cea mai responsabilă din punct de vedere istoric pentru schimbările climatice.

Declarația lui Trump

„Electricitatea europeană este de patru sau cinci ori mai scumpă decât în ​​China și de două sau trei ori mai scumpă decât în ​​Statele Unite, unde facturile noastre sunt mai mici […] Prin urmare, este rar să vezi aparate de aer condiționat în unele dintre aceste țări, deoarece costurile energiei electrice sunt atât de mari. Așadar, în timp ce în Statele Unite există aproximativ 1.300 de decese legate de căldură pe an, în Europa se pierd peste 175.000 de vieți în fiecare an pentru că nu își pot porni aparatul de aer condiționat […] Toate acestea în numele încercării de a opri farsa încălzirii globale.”

Verificarea datelor

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), căldura provoacă aproximativ 175.000 de decese în fiecare an în Europa, o cifră care se așteaptă să crească semnificativ pe măsură ce continentul se încălzește mai repede decât media din cauza schimbărilor climatice, nu pentru că nu se poate porni aerul condiționat.

Mai exact, Copernic afirmă că Europa s-a încălzit de două ori mai repede decât media globală din anii 1980.

Institutul Mondial pentru Resurse (WRI) subliniază că „chiar și cu măsuri de adaptare”, se așteaptă ca decesele legate de căldură să crească în aproape toate regiunile, grupurile vulnerabile fiind expuse unui risc deosebit.

Această organizație subliniază că accesul la aer condiționat în Europa rămâne unul dintre cele mai scăzute din lume, dar că, pe măsură ce Europa se încălzește și veniturile gospodăriilor cresc, „se așteaptă ca cererea de aer condiționat să crească”, așa cum s-a întâmplat între 2010 și 2019, de la 14% la 20%.

Dincolo de aerul condiționat, el discută însă despre soluții de răcire pasivă pe termen lung, cum ar fi acoperișurile verzi, materialele reflectorizante, plantarea de copaci și proiectarea clădirilor inteligente din punct de vedere climatic.

Toate acestea sunt menite să combată sărăcia energetică, care, în Spania, împiedică una din trei familii să mențină temperaturi adecvate în lunile călduroase, potrivit Greenpeace.

De altfel, în acest domeniu, Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA) subliniază că între 2010 și 2022, energia electrică generată din energie solară și eoliană a fost mai ieftină decât cea a combustibililor fosili, deoarece costul producerii energiei regenerabile a cunoscut o tendință descendentă evidentă.

Declarația lui Trump

„Curat, îl numesc cărbune curat și frumos. Poți face lucruri cu cărbune astăzi pe care nu le puteai face acum 10 sau 15 ani. De aceea am un mic ordin permanent la Casa Albă: să nu folosești niciodată cuvântul cărbune, folosește doar cuvintele cărbune curat și frumos. Sună mult mai bine, nu-i așa?”

Verificarea datelor

Cărbunele este un combustibil fosil, iar atunci când este ars, se combină cu oxigenul pentru a produce dioxid de carbon, un gaz cu efect de seră care captează căldura Pământului, contribuind la schimbările climatice.

Conform IPCC, există o „relație strânsă” între emisiile cumulative de dioxid de carbon și creșterea temperaturilor la suprafață la nivel global, iar cauza principală a schimbărilor climatice este arderea combustibililor fosili, cum ar fi cărbunele.

Când este ars, cărbunele eliberează și alte emisii nocive, cum ar fi dioxid de sulf, dioxid de azot, particule în suspensie, mercur și alte metale grele, care pot crește riscul de boli respiratorii, boli pulmonare și ploi acide, potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA (EIA).

În acest context, IPCC afirmă că reducerile semnificative și susținute ale emisiilor de dioxid de carbon și ale altor gaze cu efect de seră ar limita schimbările climatice, după ce 2024 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată, cu aproape 1,55 grade peste nivelurile preindustriale, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (OMM).

Date și organizații care par să ignore Casa Albă, cu un președinte a cărui prioritate în problemele climatice a fost retragerea din „falsul Acord de la Paris” și agățarea de un negaționism climatic ușor de demontat.