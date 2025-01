Deficitul bugetar a ajuns la 7,1% din PIB

Pensiile au crescut cu 40%. La o creştere economică de doar 1% aşteptată în 2024. Şi o creştere anticipată de 2% în 2025. 126 de miliarde de lei (25 mld. euro) este deficitul la 11 luni din 2024, cu 52 de miliarde de lei mai mult decât în 2023, pentru aceeaşi perioadă. La final de an 2024, aşa stând lucrurile, deficitul a fost, probabil, de peste opt, aproape de nouă la sută din PIB, pentru că decembrie este luna în care statul îşi plăteşte datoriile, atât cât poate. Dacă nu a făcut-o, datoria se rostogoleşte în 2025 şi va cântări şi ea în deficitul acestui an, informează Ziarul Financiar.

Veniturile statului au crescut, la 11 luni din 2024, cu 13%, dar cheltuielile au fost cu 21% mai mari, an/an.

Bugetul a fost susţinut puternic de intrarea de fonduri europene: 21 de miliarde de lei (4,2 miliarde de euro) – plus 240% faţă de aceeaşi perioadă a lui 2023. Şi din banii veniţi prin PNRR: 6 miliarde de lei, sume nerambursabile. Aşa că, dincolo de cheltuielile de personal (plus 24%) sau de cele cu bunurile şi serviciile (plus 24%) – aici intrând şi cheltuielile pentru spitale şi şcoli – cheltuielile de capital (investiţiile statului) au crescut cu 67%, an/an, până la 54 de miliarde de lei.

Cheltuielile de investiţii au fost, în total, de 93 de miliarde de lei (19 miliarde de euro) – 55 de miliarde de lei din buget şi 38 de miliarde de lei de la UE. Cu toate aceste cheltuieli, indiferent de banii Uniunii Europene, deficitul este uriaş, peste 8% din PIB, adică peste 20% din veniturile statului adunate din taxe şi impozite. Aşa că sindicatele pot sta în stradă şi 1.000 de ani pentru că nimeni nu-şi permite să cheltuiască, an de an, cu 20% mai mult decât câştigă.