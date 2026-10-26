Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB după primele nouă luni din 2026. Investițiile au depășit 107 miliarde de lei

Deficitul bugetului general consolidat a fost de 78,3 miliarde de lei în perioada ianuarie-septembrie 2026, comparativ cu 102,47 miliarde de lei în intervalul similar al anului trecut, ceea ce reprezintă o reducere de peste 23,5% în termeni nominali, a anunțat Ministerului Finanțelor.

Ca pondere în PIB, deficitul bugetar a scăzut de la 5,31% în primele nouă luni din 2025 la 3,81% în aceeași perioadă a acestui an, respectiv cu 1,5 puncte procentuale.

„Execuția bugetară la nouă luni confirmă că suntem în direcția corectă în procesul de consolidare fiscal-bugetară. Am redus deficitul cu 1,5 puncte procentuale din PIB față de anul trecut, adică cu peste 24 de miliarde de lei”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Veniturile bugetare au crescut cu aproape 12%

Veniturile totale ale bugetului general consolidat au însumat 522,69 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 11,9% față de perioada similară a anului trecut.

Încasările nete din TVA au ajuns la 118,27 miliarde de lei, în creștere cu 24,8% față de primele nouă luni din 2025. Ministerul Finanțelor arată că evoluția a fost influențată de majorarea încasărilor brute din TVA, cu 21,4%, pe fondul modificărilor cotelor prevăzute de Legea nr. 141/2025, dar și de creșterea rambursărilor de TVA cu 8,2%.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 47,27 miliarde de lei, în creștere cu 7,8%. Evoluția a fost susținută, între altele, de majorarea încasărilor din impozitul pe dividende cu 15,7% și a celor aferente Declarației unice cu 18,5%.

Contribuțiile de asigurări au însumat 165,40 miliarde de lei, în creștere cu 6,8%, în timp ce încasările din impozitul pe profit au ajuns la 30,13 miliarde de lei, cu 8,7% peste nivelul din perioada similară a anului trecut.

Veniturile din accize au crescut cu 2,4%, până la 36,55 miliarde de lei. În schimb, veniturile nefiscale au scăzut cu 6,8%, la 38,32 miliarde de lei.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donațiile au totalizat 48,95 miliarde de lei, în creștere cu 39,8% față de primele nouă luni din 2025.

Cu cât au scăzut cheltuielile de personal

Cheltuielile bugetului general consolidat au ajuns la 601 miliarde de lei în perioada ianuarie-septembrie 2026, în creștere nominală cu 5,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ca pondere în PIB, acestea au scăzut de la 29,5% la 29,2%.

Cheltuielile de personal au însumat 122,25 miliarde de lei, în scădere cu 4,43 miliarde de lei față de primele nouă luni din 2025. Reducerea a fost determinată de diminuarea unor sporuri pentru anumite categorii de personal bugetar și de măsurile de limitare a cheltuielilor salariale aplicate în perioada 2025-2026.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au fost de 77,70 miliarde de lei, în creștere cu 9,4%, pe fondul unor plăți mai mari în domeniul sănătății.

Cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 50,63 miliarde de lei, cu 10,69 miliarde de lei peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut. Acestea au reprezentat 2,5% din PIB.

Cheltuielile cu asistența socială au totalizat 187,93 miliarde de lei, menținându-se aproape de nivelul din primele nouă luni ale anului 2025. Acestea au fost influențate inclusiv de plățile pentru compensarea facturilor la energia electrică și gazele naturale.

Investițiile au ajuns la 107,7 miliarde de lei

Cheltuielile pentru investiții au însumat 107,77 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, față de 82,61 miliarde de lei în perioada similară a anului trecut. Creșterea a fost de 25,154 miliarde de lei.

Potrivit Ministerului Finanțelor, 65,6% din valoarea plăților pentru investiții a fost reprezentată de proiectele finanțate din fonduri europene și din PNRR, inclusiv prin componenta de împrumut a programului.

Plățile pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021-2027, precum și din PNRR, inclusiv componenta de împrumut, au fost cu 23,75 miliarde de lei, respectiv cu 48,8%, mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Această evoluție a compensat scăderea investițiilor finanțate din fonduri naționale, determinată, potrivit instituției, de caracterul excepțional al unor plăți efectuate la începutul anului 2025 pentru obligații restante aferente programelor naționale de investiții și alte cheltuieli.

Până la sfârșitul lunii septembrie au fost efectuate și plăți în valoare de 6,337 miliarde de lei pentru cheltuieli aferente planului SAFE.