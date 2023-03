Directoarea FMI avertizează că 2023 va fi un an dificil: Riscurile la adresa stabilităţii financiare au crescut

"Ne aşteptăm ca 2023 să fie un alt an dificil, cu o încetinire a creşterii globale sub 3%, deoarece cicatricile provocate de pandemie, războiul din Ucraina şi înăsprirea monetară apasă asupra activităţii economice", a declarat Georgieva duminică, în cadrul unei conferinţe în China. "Chiar şi cu o perspectivă mai bună pentru 2024, creşterea globală va rămâne cu mult sub media sa istorică de 3,8%", a spus ea.

"De asemenea, este clar că riscurile la adresa stabilităţii financiare au crescut", a adăugat Georgieva. "Într-o perioadă în care nivelurile de îndatorare sunt mai ridicate, tranziţia rapidă de la o perioadă prelungită de rate scăzute ale dobânzilor la rate mult mai mari, necesare pentru a combate inflaţia, generează în mod inevitabil tensiuni şi vulnerabilităţi, după cum o demonstrează evoluţiile recente din sectorul bancar din unele economii avansate".

Potrivit acesteia, factorii de decizie politică au acţionat în mod decisiv ca răspuns la ameninţările la adresa stabilităţii financiare, contribuind la atenuarea într-o anumită măsură a tensiunilor de pe piaţă. Dar "incertitudinea este ridicată, ceea ce subliniază necesitatea de a fi vigilenţi", a adăugat ea.

Georgieva a avertizat, de asemenea, cu privire la riscurile de fragmentare geoeconomică, despre care a spus că "ar putea însemna o lume împărţită în blocuri economice rivale - o divizare periculoasă care ar lăsa pe toată lumea mai săracă şi mai puţin sigură". Împreună, aceşti factori înseamnă că perspectivele economiei mondiale pe termen mediu vor rămâne probabil slabe", a spus ea.