Directorul general al unei mari bănci, despre taxa pe active: Va trebui să ne adaptăm modelul de business/ Vrem să rămânem în România

Francois Bloch, directorul general al BRD-Groupe Societe Generale, a susţinut, joi, că banca nu intenţionează să plece din România, din cauza taxei pe activele financiare, deşi dacă va fi aplicată actuala forma, de exemplu, în prezent, banca ar avea de plătit 600 de milioane de lei.

„Dacă iei taxa aşa cum este astăzi, de 0,3% faţă de ROBOR şi o aplici la totalul activelor financiare, care cuprind totul mai puţin activele imobiliare, atunci ar fi (pentru BRD de plătit - n.red.), matematic, aproximativ 100 de milioane de euro, respectiv aproximativ 600 de milioane de lei. Cu profitul pe care-l avem astăzi (n.red. - de 1,54 miliarde de lei, în 2018) am rămâne profitabili, dar ar reprezenta o parte semnificativă din profitul nostru de anul trecut. Anul trecut, a fost o situaţie excepţională care a dus la creşterea profitului şi pe care nu o vom mai avea în 2019. (...) Doar o mână de bănci vor mai rămâne profitabile în 2019, dacă se aplică forma actuală a taxei, iar BRD este una dintre ele - vor fi patru-cinci bănci în întreaga ţară”, a afirmat Francois Bloch, directorul general al BRD-Groupe Societe Generale, joi, într-o conferinţă de presă.

O bună parte din profitul BRD de anul trecut a provenit din provizioanele făcute pentru credite, provizioane pe care au putut să şi le transfere în profit, deoarece creditele au fost achitate.

„Ne plătim taxele şi este datoria Guvernului să stabilească ce să taxeze şi care să fie nivelul taxelor. Vom plăti tot ceea ce trebuie să plătim. Nu vom opune rezistenţă, dacă trebuie să plătim taxa, iar în acelaşi timp vom continua să susţinem, în mod vehement, de ce aceasta trebuie modificată. Să presupunem că va rămâne taxa. O vom plăti, iar apoi va trebui să ne adaptăm modelul de business, pentru că vrem să rămânem în România. Aceasta este o discuţie pe care am avut-o în bord. (…) Pe de altă parte, banca nu poate pierde bani, în mod structural. Se poate întâmpla (să piardă bani – n.red.) un an doi şi s-a întâmplat în anii trecuţi, pentru BRD sau pentru alte bănci din afara României, se poate întâmpla din cauza unui eveniment, într-un an, dar, în mod structural, o bancă nu poate pierde bani tot timpul. Dacă o bancă pierde bani, îşi reduce din capital. Dacă îşi reduce din capital, îşi poate pierde licenţa, deoarece Banca centrală trebuie să se asigure că fiecare bancă este capitalizată în mod adecvat. Dacă vrem să continuăm să facem afaceri în România, trebuie să găsim moduri de a obţine în continuare profit”, a mai spus Bloch.

BRD a plătit anul trecut taxe în valoare de 263 de milioane de lei, reprezentând aproape 22% din totalul de 1,2 miliarde de lei al pieţei.

„Dacă te uiţi la profitabilitatea sistemului bancar din ultimii zece ani, raportul dintre profitabilitatea sistemului, comparativ cu activele bancare cumulate este de sub 0,5%, în medie. Cum te aştepţi ca sistemul bancar să fie capabil să plătească o taxă de 1,2%, dacă profitul este de numai 0,5%, în medie. Nu este posibil”, a mai spus Bloch, referindu-se şi la prima formă propusă pentru taxa pe active.

Pentru a se menţine profitabilă, BRD şi-a redus reţeaua de birouri din România, cu aproximativ 100 de unităţi, în ultimii doi ani, iar această strategie va continua anul acesta, dar CEO-ul BRD nu a detaliat această reducere.

Taxa pe activele financiare ale băncilor a fost introdusă de la începul acestui an. Această taxă variază între 0,1% şi 0,5%, urcând la fiecare 0,5 puncte procentuale a indicelui ROBOR mediu trimestrial peste 2%.

Activele BRD au crescut cu 1%, anul trecut faţă de anul precedent, la 54,09 miliarde de lei, iar ale grupului cu 1,4%, la 55,72 de miliarde de lei.

