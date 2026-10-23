Dragoș Anastasiu, despre problemele României: Nu ducem lipsă de oameni care guvernează. Ducem lipsă de oameni care chiar fac

Dragoș Anastasiu, președintele Rethink România, a vorbit vineri, la Summitul Rethink România de la Sinaia, despre dificultățile întâmpinate în încercarea de a reforma instituțiile statului. El a explicat că România are resursele și oamenii necesari pentru a face schimbări, dar că multe dintre soluțiile cunoscute nu sunt aplicate.

„Principala problemă a țării nu este lipsa soluțiilor, ci lipsa asumării și a acțiunii”, a declarat fostul vicepremier.

Acesta consideră că România nu se află într-o situație fără ieșire și că problemele economice și administrative pot fi rezolvate dacă cei care conduc își asumă responsabilitatea schimbărilor.

„România nu duce lipsă de oameni care guvernează. Duce lipsă de oameni care chiar fac”

Fostul vicepremier a vorbit despre experiența sa în mediul privat și în administrația publică, dar și despre rezistența la schimbare din instituțiile statului.

„Am avut surpriza să găsesc oameni cu adevărat dedicați, care vor să schimbe lucruri. Am constatat pe pielea mea cât de greu e să schimbi niște obiceiuri înrădăcinate, cât de virulent se apără acel sistem de oameni care nu se gândesc decât la viitorul lor, nu al țării”, a spus Anastasiu.

El a subliniat că multe dintre problemele României sunt deja cunoscute și că există persoane care știu ce măsuri ar trebui luate. Dificultatea apare însă atunci când aceste măsuri trebuie aplicate.

„România nu duce lipsă de oameni care guvernează sau de oameni care știu ce trebuie să facă. Duce lipsă de oameni care chiar fac, care chiar se implică”, a afirmat fostul vicepremier.

Ce trebuie schimbat în modul de funcționare a statului

Dragoș Anastasiu consideră că România are nevoie de reforme care să rezolve problemele pe termen lung, nu doar de măsuri temporare.

În opinia sa, schimbările trebuie să vizeze modul în care funcționează instituțiile publice, relația dintre stat și cetățeni, dar și condițiile în care își desfășoară activitatea companiile.

Printre problemele discutate la summit se numără birocrația, funcționarea administrației, calitatea serviciilor publice și măsurile necesare pentru ca economia României să devină mai competitivă.

Proiect pentru dezvoltarea României pe termen lung

La Summitul Rethink România participă reprezentanți ai mediului de afaceri, economiști, experți, membri ai societății civile și ai autorităților publice. Participanții discută despre măsurile necesare pentru dezvoltarea țării și despre modul în care acestea pot fi puse în practică.

În cadrul evenimentului este prezentat și un proiect de viziune pe termen lung pentru România, realizat de specialiști din mai multe domenii.

Ediția din acest an a Summitului Rethink România, cu tema „Cum reconstruim încrederea în viitor”, se desfășoară între 22 și 24 octombrie, la Sinaia.