După ce măsurile din domeniul bancar au fost adoptate, Teodorovici spune că-l va invita pe Isărescu la o discuţie la Finanţe

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, a spus, duminică seara, într-o emisiune, că îl va invita pe Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, la minister, pentru o discuţie privind băncile.

„Am să îi fac o invitaţie domnului Guvernator să vină la Ministerul de Finanţe. Dânsul (Guvernatorul - n.red.) nu a mai fost de ani de zile la Ministerul de Finanţe. Am tot fost eu, anul trecut, şi în cadrul unor discuţii oficiale, dar şi în cadrul unor discuţii bilaterale. Acum am să-l invit eu la Finanţe, alături de preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (n.red. - Sergiu Oprescu) şi împreună vor trebui să-mi răspundă unor întrebări, tocmai pentru a evita situaţiile care se întâmplă astăzi în zona sistemului bancar. Să le ascult şi doleanţe, dar să le pun şi eu întrebări la care vreu să am şi câteva răspunsuri. Vorbim de provizioane bancare. Probabil că este (o premieră - n. red.). Este momentul ca domnul Guvernator să vină şi la Finanţe şi să discutăm deschis”, a afirmat Eugen Teodorovici, duminică seara, într-o emisiune la Antena 3.

Ministrul Finanţelor Publice a mai susţinut că, în ultimele zile, a auzit că sunt presiuni agresive din partea BNR către bănci, pentru a se nu se scădea ROBOR-ul, cel în funcţie de care este stabilită taxa pe activele financiare ale băncilor, de la începutul acestui an.

„Este prima oară când fac acest lucru (n.red. - când îl invită pe Guvernator). Domnul Guvernator ştie şi ceilalţi ştiu că simt anumite lucruri foarte bine şi nu mă înşel”, a subliniat Teodorovici.

De asemenea, ministrul Finanţelor a mai susţinut că ROBOR ar trebuie să fie stabilit în funcţie de tranzacţiile care se fac, nu în funcţie de cotaţii.

„În ianuarie se vor purta discuţii cu cei din BNR şi din bănci în ceea ce priveşte modul în care se aplică această ordonanţă”, a menţionat Teodorovici, referindu-se la OUG nr 114/2018, care include şi taxa pe activele financiare ale băncilor.

De asemenea, ministrul Finanţelor a susţinut că preferă să aibă un cost mai mare de finanţare, ca stat, „pentru că voi avea un cost mai mic în piaţă şi voi câştiga din efectele de runda a doua, când vor scădea dobânzile în piaţă şi va creşte economia”.

Ministrul Finanţelor a susţinut că BNR cunoştea faptul că băncile străine scot profitul din ţară. „Sunt obligaţi să ştie. Numai că şi aici inspecţia vine din partea Fiscului. Şi aici Fiscul trebuie să ştie lucrurile acestea şi să acţioneze în consecinţă. (BNR-n.red.) are pârghii şi să şi schimbe lucrurile care s-au întâmplat”, a punctat Teodorovici.

