După două şedinţe de scădere, Bursa de la Bucureşti revine pe plus de 0,7%

Dinamica a fost susţinută în principal de aprecierea acţiunilor Bursa de Valori Bucureşti (4,6%), Transport Trade Services (3,9%), Fondul Proprietatea (3%), Electrica (2,8%), Purcari (2,4%) şi MedLife (2%), conform datelor agregate de Ziarul Financiar de la BVB.

În acelaşi timp, indicele BET-FI, al SIF-urilor şi al Fondului Proprietatea a urcat cu 1,7%, indicele BET-BK, de referinţă pentru administratorii de fonduri, a avut plus 1,2%, iar indicele ROTX, creat de Bursa de la Viena, a avut 1%. Companiile din energie (BET-NG) au crescut cu 0,6%, iar piaţa secundară (BETAeRO) a avut plus 0,1%. În ultima lună, cele mai mari creşteri sunt de peste 10% pentru indicele dividendelor BET-TR şi peste 8% la BET, BET-BK, BET-FI, BET-NG.

Lichiditatea s-a ridicat la 75 mil. lei în şedinţa de joi, sub media zilnică de 144 mil. lei, cele mai tranzacţionate acţiuni fiind Banca Transilvania (12 mil. lei), OMV Petrom (10,6 mil. lei) şi Fondul Proprietatea (8,1 mil. lei). Prima ligă bursieră de la Bucureşti are un avans de 21,9% de la începutul acestui an.