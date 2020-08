Economia îşi revine. ZF: Consumul privat a crescut cu 2,9% în iunie, revenind pe plus după două luni de scăderi

Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul, cel mai important indicator pentru consumul privat, a crescut cu 2,9% în iunie, faţă de luna similară a anului trecut, potrivit Ziarului Financiar.

O mare parte dintre angajaţi, cum ar fi fotografii, cei din HoReCa sau de evenimente fie şi-au pierdut locul de muncă, fie le-a fost limitată activitate, astfel că au mai puţini bani pentru consum.

„Noi eram pe plus înainte de pan­de­mie, apoi am scăzut în aprilie şi mai, pentru ca în iunie să vedem un plus ti­mid. Totuşi, de la jumătatea lui iulie am revenit în teritoriu negativ şi punem această evoluţie pe seama a două feno­me­ne. Fie românii au plecat în con­cediu, fie veniturile au scăzut şi atunci şi-au adaptat comportamentul de con­sum“, a declarat pentru ZF Feliciu Paraschiv, proprietarul lanţului de supermarketuri Paco.

Antreprenorul crede că oamenii sunt acum mai cumpătaţi din cauza crizei şi cumpără doar strictul necesar. „Nu mai cumpără un kilogram de telemea, ci 250 de grame, strict cât consumă“.

În iunie, vânzările de bunuri alimentare au crescut cu 3,6%, însă segmentul produselor nealimentare a înregistrat un avans de 8,8%.



Vânzările de mobilă sau electrocasnice s-au apreciat cu aproape 15%. La polul opus, românii nu s-au înghesuit să cumpere haine şi încălţări, vânzările având o scădere de 12,7%.