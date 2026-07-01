Economia României: Nu mai este loc pentru creșteri de taxe, avertizează experții

Consultantul fiscal Mihaela Mitroi a declarat miercuri, în cadrul emisiunii „Harta de impact”, realizată de Economedia și G4Media, că situația macroeconomică a României nu mai permite introducerea unor noi taxe sau majorarea celor existente.

„Observăm o creștere economică 0, unele instituții spun că suntem pe minus, observăm inflație uriașă, de 10,9% în mai și nu ne așteptăm la o scădere. Creștere economică de 1% nu va fi în acest an”, a afirmat aceasta.

Specialista în fiscalitate consideră că mediul de afaceri resimte deja efectele majorărilor de taxe introduse anterior, în timp ce reforma promisă a administrației publice a fost amânată.

„Nu se mai poate atinge cineva de fiscalitate, nu se poate să vorbim despre creșteri de taxe. Nu văd spațiu pentru creșteri acum. Guvernul, politicienii trebuie să se țină de cuvânt și să înceapă reforma administrativă și reducerea de cheltuieli. Aici putem lucra la ajustarea deficitului și creșterea economică”, a spus Mitroi.

„Majorarea TVA ar accentua problemele economiei”

Întrebată despre posibilitatea unei creșteri a TVA, Mihaela Mitroi a afirmat că, deși o astfel de măsură este posibilă din punct de vedere teoretic, ea ar avea efecte negative asupra economiei.

„Suntem într-o economie inflaționistă, cu o inflație uriașă. Dacă creștem și TVA va scădea și mai mult consumul, care deja e în scădere. (…) Dacă creștem TVA intrăm în colaps”, a explicat aceasta.

Consultantul fiscal a avertizat însă că, dacă deficitul bugetar nu va fi redus conform țintelor asumate, majorarea TVA ar putea deveni soluția aleasă de autorități pentru a obține rapid venituri suplimentare la buget.

Mitroi: Nu este momentul pentru cota progresivă

În ceea ce privește o eventuală renunțare la cota unică, Mihaela Mitroi consideră că România nu este pregătită pentru introducerea impozitării progresive, chiar dacă aceasta are o filozofie fiscală justificată.

„Mai ajută cota unică sau e cazul să trecem la cotă progresivă? (…) Eu nu cred că suntem pregătiți. Mă refer la clasa de mijloc, la IMM-uri, PFA-uri și antreprenori”, a declarat aceasta.

Reforma administrativă înaintea altor taxe

Mihaela Mitroi spune că Guvernul ar trebui să își respecte promisiunile privind reforma aparatului administrativ și eficientizarea cheltuielilor publice.

„Nu aș recomanda să se mai atingă cineva de fiscalitate acum. A fost un fel de pariu cu societatea: începem cu asta, trebuie să începem cu fiscalitatea, urmează reforma administrativă. Haideți să respectăm aceste promisiuni!”, a spus ea.

Potrivit acesteia, statul ar trebui să își concentreze eforturile pe reducerea evaziunii fiscale, îmbunătățirea colectării taxelor și simplificarea birocrației.

Mitroi a subliniat că alte priorități sunt reforma companiilor de stat și accelerarea absorbției fondurilor europene.

„Ce facem cu reforma companiilor de stat? Ce facem cu absorbția fondurilor europene? Suntem o economie care trăiește din acești bani. Ce facem cu evaziunea fiscală și cu colectarea? Sunt multe teme pe masă”, a spus ea.

Avertisment privind ratingul României

Consultantul fiscal a atras atenția și asupra riscului ca România să fie retrogradată de agențiile de rating, avertizând că un astfel de scenariu ar avea efecte severe asupra economiei.

„Riscul de retrogradare există. Nu vreau să mă gândesc la acest scenariu, ar fi dezastru. Nu pot să îmi imaginez ce tăvălug ar fi în economia românească”, a afirmat Mihaela Mitroi.

Potrivit acesteia, o eventuală retrogradare ar duce la creșterea costurilor de finanțare și ar pune presiune asupra inflației și cursului de schimb.

„Ar crește costurile finanțării, vorbim de inflație, curs de schimb, toate acestea afectează orice companie”, a adăugat ea.