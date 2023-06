Elis Pavaje îşi consolidează poziţia de lider în domeniul pavajelor, dalelor şi altor prefabricate mici din beton

Într-o piaţă emergentă, cu provocări constante în special în ultimii ani, Elis Pavaje îşi menţine poziţia de lider în domeniul său.

Strategia de afaceri solidă, varietatea ofertei, calitatea produselor şi creşterea capacităţii de producţie au făcut ca Elis Pavaje să îşi consolideze în 2022 poziţia de lider, ajungând la o cota de 25,5% dintr-o piaţă cu peste 29 de companii în domeniul prefabricatelor mici din beton. Din această cotă, peste jumătate se datorează principalelor produse comercializate – pavele & dale, urmată de borduri şi rigole. În categoria pavele & dale, Elis Pavaje are o cotă similară cu cea generală de piaţă, respectiv 26% din total.

Conform celui mai recent şi elaborat studiu “Analiza pieţei româneşti de prefabricate din beton de mici dimensiuni”, dimensiunea valorică a pieţei în 2022 a fost de 181 milioane de euro, din care 114 milioane doar în categoria Pavele & Dale. Creşterea anuală pe categoria Pavele & Dale a fost de 16,1% faţă de 2021. Conform aceluiaşi studiu, cele mai vândute modele de pavele sunt cele de 6 cm cu peste 50% pondere în total, urmate de cele de 8 cm (18,7%). Ponderea spaţiilor de destinaţie este aproape egală pentru spaţii rezidenţiale şi pentru zone comerciale sau industriale.

„Ne bucurăm să vedem că munca noastră susţinută se vede de la an la an în rezultate. Este dovada că avem o strategie bună pentru industria şi economia în care ne aflăm la momentul actual şi că avem colegi implicaţi, profesionişti. Suntem în permanenţă în căutare de noi modalităţi de a ne dezvolta şi de a ne reconfirma poziţia de lideri pe piaţa pavajelor, dalelor şi prefabricatelor din beton din România şi investim de la an la an în oameni, în procese şi echipamente care ne fac şi mai buni”, a declarat Emil Goţa, Directorul General al Elis Pavaje.

Inovaţia şi dezvoltarea de noi produse sunt mereu în atenţia companiei Elis Pavaje. De aceea, în 2023 au lansat un nou format de pavele Umbra D10, cu dimensiunile de 40x10x6 cm , disponibil cu finisaj Premium, sau Dreptunghi D10 cu suprafaţa din beton standard. Acest format este inspirat din tendinţele actuale de amenajare din occident, cu linii simple şi drepte. De asemenea, în acest an, au fost lansate noi produse în gamele de rigole sau elemente de canalizare.

Obiectivul companiei pentru anul 2023 vizează o creştere de minimum 20% a cifrei de afaceri. Investiţiile Elis Pavaje planificate pentru 2023, bugetate la o valoare de 25 milioane de lei, includ înlocuirea echipamentelor, modernizarea flotei auto, digitalizarea proceselor şi oferirea de training personalizat pentru angajaţi, pentru a îmbunătăţi performanţa şi calitatea produselor.