EToro: Bătălia pentru jocurile Call of Duty s-ar putea muta la tribunal

Un mare pas înainte a fost făcut zilele acestea în perfectarea achiziţiei cand Phil Spencer, directorul general al Microsoft Gaming, a anunţat pe Twitter un angajament pe 10 ani pentru a aduce franciza Call of Duty pe consola Nintendo, în urma fuziunii cu Activision Blizzard. Angajamentul de a continua să vândă jocurile Call of Duty în magazinul Steam al companiei Valve a fost, de asemenea, menţionat explicit de Phil Spencer. Acelaşi angajament pe 10 ani de a aduce jocul în aceeaşi zi pe Playstation a fost propus şi celor de la Sony, iar acum se aşteaptă un răspuns din partea companiei japoneze. Dar există ştiri care arată că această propunere ar putea fi încă departe de a răspunde îngrijorărilor Sony. Bătălia care urmează este lungă şi implică mai multe autorităţi de reglementare.

În prezent, tranzacţia face obiectul unei evaluări antitrust în SUA, Marea Britanie şi UE. Comisia Europeană a anunţat o investigaţie amănunţită a achiziţiei, îngrijorată de faptul că aceasta ar putea reduce concurenţa pe pieţele de distribuţie a jocurilor video pentru console şi calculatoare personale ("PC") şi a sistemelor de operare pentru PC. Analiza ar trebui să se încheie la 23 martie 2023.

În SUA, FTC a lansat o anchetă antitrust şi, potrivit preşedintelui Microsoft, Brad Smith, intenţionează să dea în judecată Microsoft pentru a opri achiziţia. Aparent, principala problemă este posibilitatea ca franciza Call of Duty să devină o exclusivitate a Xbox, consola de jocuri Microsoft. Cu toate acestea, acordurile recente cu Nintendo şi Steam arată disponibilitatea Microsoft de a oferi jocurile Call of Duty şi pe alte platforme. Smith menţionează că nu există nicio intenţie din partea Microsoft de a opri fluxul de venituri din Call of Duty pe Playstation şi de a aliena milioane de jucători de pe alte platforme. Aparent, Smith se îndreaptă spre Washington pentru a se întâlni cu comisarii FTC, în încercarea de a dezamorsa situaţia, dar alte surse spun că firma se pregăteşte, de asemenea, pentru o bătălie juridică în instanţă. În afară de impactul asupra dezvoltării afacerii, sunt multe în joc: dacă autorităţile de reglementare blochează tranzacţia, Microsoft va plăti Activision o taxă de reziliere inversă de până la 3 miliarde de dolari.

Interesul investitorilor pentru Microsoft şi pentru această tranzacţie este foarte mare. Pe platforma eToro, în trimestrul al treilea, compania americană este al 7-lea cel mai deţinut titlu de către investitori, fiind peste Alphabet (GOOG) şi Nvidia (NVDA), dar în urma Tesla (TSLA), Amazon (AMZN) şi Apple (AAPL), care sunt primele trei.

Anunţul privind planurile Microsoft de a achiziţiona Activision Blizzard la un preţ al acţiunilor de 95 de dolari a fost făcut pe 18 ianuarie anul acesta. Aceasta este o tranzacţie de 68,7 miliarde de dolari pentru Microsoft. În ceea ce priveşte modul în care va fi finanţată tranzacţia, în documentele depuse la SEC se menţionează că Microsoft le-a declarat celor de la Activision Blizzard că are la dispoziţie fondurile necesare pentru a plăti preţul convenit. Acţiunile Activision, care s-au apreciat cu 22,9% după anunţul Microsoft, sunt în prezent în creştere anul acesta cu 12,62%. Prin comparaţie, Nasdaq a scăzut cu 30,79%, iar acţiunile Microsoft sunt, de asemenea, în scădere cu 27%.

Warren Buffett a dezvăluit pe 30 aprilie anul acesta că deţine o participaţie de 9,5% în Activision, achiziţionată înainte de anunţul Microsoft. El a menţionat că valoarea acestei acţiuni depinde de un anumit eveniment corporativ. Pentru investitori, există mai multe riscuri înainte de încheierea tranzacţiei.

Bătălia pentru Call of Duty arată cât de importantă este această franciză pentru Sony şi Microsoft, dar şi pentru comunitatea de jucători. Franciza Call of Duty a început în 2003 şi din 2005 publică un joc nou în fiecare an. Ultimul episod este Modern Warfare II, lansat anul acesta la sfârşitul lunii octombrie şi care, potrivit grupului NPD, a depăşit 1 miliard de dolari în vânzări în primele 10 zile de la lansare. În noiembrie, în Marea Britanie, Call of Duty Modern Warfare II a fost cel mai vândut joc, urmat de God of War Ragnarok de la Sony.