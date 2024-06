Expert: Creditarea corporate a încetinit în prima parte a anului

Creditarea corporate a încetinit în prima parte a anului, însă evoluţia reprezintă o ajustare normală în contextul majorărilor de preţuri care au avut loc în perioada 2022-2023 în energie şi agricultură, spune Cosmin Călin, director executiv Corporate, Banca Transilvania.

“În perioada 2022-2023 am asistat la preţuri maxime atât în energie cât şi în agribusiness, iar odată cu armonizarea şi o mai bună predictibilitate spre finalul perioadei pe amblele sectoare, preţurile s-au temperat, inflaţia s-a temperat, nevoia de capital circulant a companiilor a fost mult mai redusă, şi astfel, în primele două trimestre din acest an am asistat la un grad de utilizare mult sub 2023”, a spus Cosmin Călin în cadrul conferinţei ZF Bankers Summit 2024, ziua 1.